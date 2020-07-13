В Москве завершили реставрацию дома Наркомфина на Новинском бульваре — уникального памятника советского конструктивизма, передает 13 июля корреспондент ИА REGNUM.

Архитектором реставрационных работ стал Алексей Гинзбург — внук Моисея Гинзбурга, по проекту которого был построен дом в 1930 году.

В легендарном доме жили большевик Владимир Антонов-Овсеенко, художник Александр Дейнека и врач Николай Семашко.

Василий Иванов ИА REGNUM Наркомфин

Василий Иванов ИА REGNUM Наркомфин

Василий Иванов ИА REGNUM Наркомфин

Здание долгое время находилось в аварийном состоянии и неоднократно включалось в список «100 главных зданий мира, которым грозит уничтожение». Реставрация началась в 2017 году.

Василий Иванов ИА REGNUM Наркомфин

Василий Иванов ИА REGNUM Наркомфин

Василий Иванов ИА REGNUM Наркомфин

Василий Иванов ИА REGNUM Наркомфин

Во время реставрации объекта демонтированы надстройки, не предусмотренные изначальным проектом, поэтому здание приобрело свои прежние очертания дома-корабля.

ИА REGNUM Наркомфин

Василий Иванов ИА REGNUM Наркомфин

Василий Иванов ИА REGNUM Наркомфин

Василий Иванов ИА REGNUM Наркомфин

Воссоздана планировка корпусов, цвет фасадов, галерея и вестибюль. Кроме того, отреставрированы витражи, цветочницы, винтовая лестница на крышу, а также ограждения балконов. В здании расположено 44 квартиры.

Василий Иванов ИА REGNUM Наркомфин

Василий Иванов ИА REGNUM Наркомфин

Василий Иванов ИА REGNUM Наркомфин

Василий Иванов ИА REGNUM Наркомфин

Напомним, 10 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении работ по реставрации дома Наркомфина. Градоначальник отметил, что объект является уникальным памятником советского конструктивизма 1920−1930-х годов.