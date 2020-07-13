В Москве отреставрировали дом Наркомфина — фоторепортаж
В Москве завершили реставрацию дома Наркомфина на Новинском бульваре — уникального памятника советского конструктивизма, передает 13 июля корреспондент ИА REGNUM.
Архитектором реставрационных работ стал Алексей Гинзбург — внук Моисея Гинзбурга, по проекту которого был построен дом в 1930 году.
В легендарном доме жили большевик Владимир Антонов-Овсеенко, художник Александр Дейнека и врач Николай Семашко.
Здание долгое время находилось в аварийном состоянии и неоднократно включалось в список «100 главных зданий мира, которым грозит уничтожение». Реставрация началась в 2017 году.
Во время реставрации объекта демонтированы надстройки, не предусмотренные изначальным проектом, поэтому здание приобрело свои прежние очертания дома-корабля.
Воссоздана планировка корпусов, цвет фасадов, галерея и вестибюль. Кроме того, отреставрированы витражи, цветочницы, винтовая лестница на крышу, а также ограждения балконов. В здании расположено 44 квартиры.
Напомним, 10 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении работ по реставрации дома Наркомфина. Градоначальник отметил, что объект является уникальным памятником советского конструктивизма 1920−1930-х годов.