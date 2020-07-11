Государственный музей имени А.С. Пушкина в Москве открылся для посетителей 10 июля выставкой «От Дюрера до Матисcа». Корреспондент ИА REGNUM побывала на церемонии открытия музея после частичного снятия ограничений.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственный музей имени А.С. Пушкина в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое использование образа Пушкина

Выставка «От Дюрера до Матисcа» представляет коллекцию графических работ, собранных за полтора века. Музей представил избранные работы известных художников за более чем пятисотлетний исторический период. Посетители увидят рисунки, графику, акварельные работы. Они выполнены в различных техниках итальянской, французской, голландской, немецкой, фламандской и русских школ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куратор выставки «От Дюрера до Матисcа» Виталий Мишин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «От Дюрера до Матисcа»

Собрание графических работ Пушкинского музея насчитывает более 27 000 произведений. На выставке представлены 170 работ известных мастеров, таких как Дюрер, Матисс, Веронезе, Пуссен, Рембрандт, Рубенс, Дега, Брюллов, Врубель и многие другие. Часть работ выставлялась ранее на тематических выставках, а часть музей показывал на выставках, добавляя к ним отдельные произведения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел XX века на выставке «От Дюрера до Матисcа»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У картины Галины Серебряковой

Экспозиция открывается ранней немецкой школой с работ Альбрехта Дюрера и итальянских авторов Ренессанса, маньеризма и барокко и проходит по эпохам до произведений художников XX века. Выставка организована в хронологическом порядке. Коллекция работ пяти веков разнообразна по стилям.

Выставка проходит с 10 июля по 1 ноября в главном здании Государственного музея имени А.С.Пушкина, расположенного на улице Волхонка, дом 12. График музея изменился в связи с ограничительными мерами, работа продлена до 22:00. Необходимо заранее покупать электронный билет, так как количество посетителей ограничено, сохранять социальную дистанцию в полтора метра, использовать маску и перчатки.