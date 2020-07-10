Как свердловские выпускники сдавали профильную математику: фоторепортаж
10 июля 2020
В Свердловской области более 19 тыс. человек сдавали 10 июля единый госэкзамен по профильной математике. За 3 часа 55 минут им предстояло выполнить 19 различных заданий.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выпускники перед зданием школы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выпускники перед зданием школы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Контроль температуры
Проверка на наличие посторонних предметов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проверка на наличие посторонних предметов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проверка на наличие посторонних предметов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проверка на наличие посторонних предметов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выпускники идут занимать свои места
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время проведения экзамена
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время проведения экзамена
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время проведения экзамена
ЕГЭ прошёл в штатном режиме даже несмотря на пандемию и аномальную жару. В пунктах сдачи было уделено повышенное внимание состоянию здоровья экзаменуемых и соблюдению питьевого режима.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Небольшой отдых перед экзаменом
Алексей Колчин ИА REGNUM
Предметы, которые могут находиться на парте
Алексей Колчин ИА REGNUM
В ожидании экзамена
Чтобы считаться сдавшим профильную математику, гражданину нужно набрать минимум 27 баллов. Результаты станут известны до 24 июля.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время инструктажа
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время инструктажа
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время инструктажа
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выпускница подписывает стакан для воды
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время инструктажа
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время инструктажа