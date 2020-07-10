В Свердловской области более 19 тыс. человек сдавали 10 июля единый госэкзамен по профильной математике. За 3 часа 55 минут им предстояло выполнить 19 различных заданий.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выпускники перед зданием школы

Алексей Колчин ИА REGNUM Выпускники перед зданием школы

Алексей Колчин ИА REGNUM Контроль температуры

Проверка на наличие посторонних предметов

Алексей Колчин ИА REGNUM Проверка на наличие посторонних предметов

Алексей Колчин ИА REGNUM Проверка на наличие посторонних предметов

Алексей Колчин ИА REGNUM Проверка на наличие посторонних предметов

Алексей Колчин ИА REGNUM Выпускники идут занимать свои места

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения экзамена

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения экзамена

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения экзамена

ЕГЭ прошёл в штатном режиме даже несмотря на пандемию и аномальную жару. В пунктах сдачи было уделено повышенное внимание состоянию здоровья экзаменуемых и соблюдению питьевого режима.

Алексей Колчин ИА REGNUM Небольшой отдых перед экзаменом

Алексей Колчин ИА REGNUM Предметы, которые могут находиться на парте

Алексей Колчин ИА REGNUM В ожидании экзамена

Чтобы считаться сдавшим профильную математику, гражданину нужно набрать минимум 27 баллов. Результаты станут известны до 24 июля.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время инструктажа

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время инструктажа

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время инструктажа

Алексей Колчин ИА REGNUM Выпускница подписывает стакан для воды

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время инструктажа