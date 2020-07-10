«Урал» вырвал победу у московского «Динамо»: фоторепортаж
10 июля 2020
В Екатеринбурге на футбольном поле 9 июля встретились команды «Урал» и «Динамо» (Москва). Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» в рамках 27 тура Российской Премьер-лиги 2019 и 2020 года.
Алексей Колчин ИА REGNUM
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Алексей Колчин ИА REGNUM
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Алексей Колчин ИА REGNUM
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Алексей Колчин ИА REGNUM
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Алексей Колчин ИА REGNUM
Уральцы поздравляют друг друга с победой
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики на трибуне
Игра завершилась счётом 2:1 в пользу хозяев. Первый гол от «Урала» забил Отман Эль Кабир. Затем Роман Емельянов устроил гол в свои же ворота. А решающий гол забил нападающий Павел Погребняк.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Празднование мяча забититого Эль Кабиром
Алексей Колчин ИА REGNUM
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Алексей Колчин ИА REGNUM
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Алексей Колчин ИА REGNUM
Максимилиан Филипп с мячом
Сейчас «Урал» поднялся на седьмую строчку рейтинга. А «Динамо» опустилось на девятую позицию.
Алексей Колчин ИА REGNUM
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Алексей Колчин ИА REGNUM
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Алексей Колчин ИА REGNUM
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Алексей Колчин ИА REGNUM
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