В Екатеринбурге на футбольном поле 9 июля встретились команды «Урал» и «Динамо» (Москва). Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» в рамках 27 тура Российской Премьер-лиги 2019 и 2020 года.

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Игра завершилась счётом 2:1 в пользу хозяев. Первый гол от «Урала» забил Отман Эль Кабир. Затем Роман Емельянов устроил гол в свои же ворота. А решающий гол забил нападающий Павел Погребняк.

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Сейчас «Урал» поднялся на седьмую строчку рейтинга. А «Динамо» опустилось на девятую позицию.

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