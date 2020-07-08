На этой неделе Москва столкнулась с аномальной погодой. Так, днём 7 июля столбики термометров достигли +32 °C, а уже к вечеру появились сообщения о надвигающемся смерче. За считанные минуты жители столицы увидели над головой черные тучи, а в некоторых районах прошли грозовые ливни, сопровождаемые шквалистым ветром.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рядом с фонтаном жара ощущается меньше

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Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Грозовая туча над Москвой

Дарья Антонова ИА REGNUM И снова солнце

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Дарья Антонова ИА REGNUM Солнечная погода в Москве

8 июля холодный атмосферный фронт не принес в Москву долгожданной прохлады. Температура держится в пределах +26…28°С, ощущается сильная духота. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды вечером. Ожидается дождь, местами сильный, град и гроза. Порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду.

Дарья Антонова ИА REGNUM Буквально за пару минут небо почернело

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Дарья Антонова ИА REGNUM Многие загорают прямо в центре Москвы

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует москвичам воздержаться от поездок на личном транспорте, а также избегать шатких конструкций и рекламных щитов.