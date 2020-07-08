Жара и грозы. Погодная аномалия в Москве — фоторепортаж
На этой неделе Москва столкнулась с аномальной погодой. Так, днём 7 июля столбики термометров достигли +32 °C, а уже к вечеру появились сообщения о надвигающемся смерче. За считанные минуты жители столицы увидели над головой черные тучи, а в некоторых районах прошли грозовые ливни, сопровождаемые шквалистым ветром.
8 июля холодный атмосферный фронт не принес в Москву долгожданной прохлады. Температура держится в пределах +26…28°С, ощущается сильная духота. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды вечером. Ожидается дождь, местами сильный, град и гроза. Порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует москвичам воздержаться от поездок на личном транспорте, а также избегать шатких конструкций и рекламных щитов.