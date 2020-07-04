В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле торжественно отметили присвоение им почётного звания «Город трудовой доблести». Вечером 3 июля там прошли праздничные салюты.

Звание было присвоено им 2 июля. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Горожане наблюдают за салютом с Макаровского моста

Всего такое звание получили 20 городов страны.