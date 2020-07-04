Салют в Екатеринбурге — Городе трудовой доблести: фоторепортаж
4 июля 2020
В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле торжественно отметили присвоение им почётного звания «Город трудовой доблести». Вечером 3 июля там прошли праздничные салюты.
Звание было присвоено им 2 июля. Указ подписал президент России Владимир Путин.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Горожане наблюдают за салютом с Макаровского моста
Всего такое звание получили 20 городов страны.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» городу Екатеринбургу