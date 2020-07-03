Третьяковская галерея в Москве открылась 3 июля после периода ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, выставкой «Поколение XXI». Работы, которые галерея выбирает для пополнения своего основного фонда, можно посмотреть в репортаже корреспондента ИА REGNUM.

На выставке представлено более ста произведений. Кроме живописи, графики и фотографий на выставке можно увидеть инсталляции и видео-арт объекты. В основной фонд Третьяковская галерея принимает в дар от меценатов около 150 произведений искусства, выполненных в период 2000 — 2010 годов.

Выставка «Поколение XXI» не только показывает произведения, но и анализирует главные идеи и направление развития в искусстве последних двадцати лет. Третьяковская галерея совместно с фондом Владимира Смирнова и Константина Сорокина отобрала работы молодых, но уже состоявшихся авторов в совершенно разном спектре направлений. Это работы художников, начавших свой творческий путь в начале 2000-х, успевшие поучаствовать в российских и зарубежных выставках. Произведения показывают реакцию художника на окружающую реальность.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Поколение XXI»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Будь тверже! Будь мягче!

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонат

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Поколение XXI»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Поколение XXI»

Работы на выставке организованы по определенной логике, они отобраны по совершенно разным критериям. Произведения более пятидесяти авторов объединены темой или сюжетом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Поколение XXI»

Выставка проходит в Новой Третьяковке на Крымском валу с 3 июля по 6 сентября.