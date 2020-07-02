В «Совхозе имени Ленина» созрела клубника, с 29 июня принять участие в сборе ягод может любой желающий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»

Под выращивание клубники выделено более 110 га полей. Рабочий день сборщика длится 8 часов, за это время один человек может собрать 80 кг ягоды (20 лотков по 4 кг). После завершения работы каждый работник получает 10% от собранного урожая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»

Дарья Антонова ИА REGNUM Клубника

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Грудинин и Владимир Жириновский в «Совхозе им. Ленина»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»

Дарья Антонова ИА REGNUM Взвешивание клубники

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»

«Совхоз имени Ленина» — крупнейший производитель земляники в России и самый известный в Московской области, объём сбора достигает до 60 тонн ягоды в день.

«На сегодняшний день сельхозпредприятия региона собрали порядка 450 тонн клубники», — сообщил глава минсельхозпрода Московской области Андрей Разин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Грудинин и Владимир Жириновский в «Совхозе им. Ленина»

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский пробует клубнику

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Грудинин

По его словам, лидирует по сбору клубники «Совхоз имени Ленина». «В «Совхозе имени Ленина» собрано около 400 тонн. Второй показатель у Луховицкой «Русской ягоды» — более 30 тонн».

Подмосковная клубника обойдётся в 300 рублей за килограмм.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбор клубники в «Совхозе им. Ленина»

Дарья Антонова ИА REGNUM Каждый сборщик получает 10% от собранного урожая