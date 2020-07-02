В государственном музее-заповеднике «Петергоф» рассказали о новых правилах посещения парков в эпоху пандемии. Теперь никаких бумажных билетов и незапланированных прогулок, всё строго по правилам, продиктованным Роспотребнадзором.

Однако цены за прогулки в парках Петергофа и Ораниенбаума в этом сезоне не повысятся. Об этом 2 июля журналистам сообщила генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный музей-заповедник Петергоф после снятия ограничений

Дарья Драй ИА REGNUM Большой каскад фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф

Долгожданный летний сезон в парках Петергофа начинается: уже с 3 июля Нижний парк с фонтанами, парк Ораниенбаума и парк Александрия открываются для посещения граждан. Однако из-за угрозы распространения коронавируса администрация музея приняла решение полностью пересмотреть правила пребывания на территории ГМЗ.

Дарья Драй ИА REGNUM Большой каскад фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный музей-заповедник Петергоф после снятия ограничений

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный музей-заповедник Петергоф после снятия ограничений

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный музей-заповедник Петергоф после снятия ограничений

Так, на время текущего сезона в музее решили отказаться от бумажных билетов, целиком переведя продажи в онлайн. Приобрести входные билеты можно будет на официальном сайте ГМЗ.

«Мы не повысили цены на билеты. Только убрали те льготы, которые давали сами. Федеральные льготы все сохранены», — заверила Кальницкая.

Дарья Драй ИА REGNUM Елена Кальницкая

Дарья Драй ИА REGNUM Большой каскад фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф

Дарья Драй ИА REGNUM Большой каскад фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф

Дарья Драй ИА REGNUM Большой каскад фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф

Стоимость билетов для граждан России и Евразийского экономического союза не изменилась: 450 рублей — Нижний парк, 200 рублей — парк Александрия, 100 рублей — парк Ораниенбаума. А чтобы поддержать наименее защищенные социальные категории граждан России, в этом сезоне введены дополнительные дни бесплатного посещения.

Дарья Драй ИА REGNUM Фонтан Самсон в Петергофе

Дарья Драй ИА REGNUM Скульптура большого каскада фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф

Дарья Драй ИА REGNUM Скульптура большого каскада фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф

Дарья Драй ИА REGNUM Фонтан Самсон в Петергофе

Дарья Драй ИА REGNUM Фотограф на территории Государственного музея-заповедника Петергоф

«Для многодетных семей — второе воскресенье каждого месяца. Для студентов основных профессиональных образовательных программ и посетителей до 18 лет — второй четверг каждого месяца», — отметили в администрации музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Фонтан Самсон в Петергофе

Дарья Драй ИА REGNUM Фонтан Самсон в Петергофе

Дарья Драй ИА REGNUM Скульптуры большого каскада фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный музей-заповедник Петергоф после снятия ограничений

Дарья Драй ИА REGNUM Фонтан на территории Государственного музея-заповедника Петергоф

Дарья Драй ИА REGNUM Фонтан на территории Государственного музея-заповедника Петергоф

Дарья Драй ИА REGNUM Фонтан на территории Государственного музея-заповедника Петергоф

Дарья Драй ИА REGNUM Скульптуры большого каскада фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф

Дарья Драй ИА REGNUM Скульптуры большого каскада фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф

Пройти входной контроль жители и гости Северной столицы смогут ежедневно с 10:00 до 19:00 часов (вход прекратится за 45 минут до закрытия парков), но только в масках и перчатках. Далее, прогулка будет проходить строго по маршруту, который продумали сотрудники ГМЗ.

По всей территории парков нанесена разметка и навигация санитарной дистанции в полтора метра. При необходимости посетители могут воспользоваться антисептиками, которые размещены в туалетах и специально обозначенных зонах.