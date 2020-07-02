После реконструкции для пассажиров открылась станция московского диаметра МЦД1 «Сетунь». Как изменилась станция можно посмотреть в фоторепортаже ИА REGNUM.

Обновленные платформы преобразились до неузнаваемости. После реконструкции обычная платформа превратилась в мини-вокзал, что соответствует новому московскому стандарту наземного метро. Над каждой платформой есть навес под которым установили электронные табло со схемой движения и пересадками. На темном фоне ярким шрифтом высвечивается время прибытия следующего поезда и название станции до которой он следует.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Платформа станции МЦД1 «Сетунь»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция МЦД1 «Сетунь»

График движения можно посмотреть на стендах, установленных на платформах и в холле. На платформах установлены новые современные лавочки и погодный модуль, который оснащен USB порт зарядкой, так же есть бесконтактная подзарядка. Надземный переход выполнен по современным технологиям из металла и стекла. На него можно подняться на лифте, а так же по лестнице или на эскалаторе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция МЦД1 «Сетунь»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вестибюль надземного перехода на станции «Сетунь»

В холле установлены новые турникеты, оборудованы кассы и автоматы для продажи билетов. При входе можно обработать руки в санайзерах. На станции имеется оборудованная комната матери и ребенка, а также туалеты женский, мужской и для инвалидов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новые турникеты

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Логотипы РЖД, Московский транспорт и D1

Для пешеходов, желающих просто перейти на другую сторону железнодорожных путей обновлен подземный переход, тротуары и автобусные остановки.