В Московской области завершилось голосование по поправкам к Конституции.

Голосование проходило на территории всей России с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки работали 1 июля до 20:00. Явка, по предварительным данным ЦИК, составила 76,18%. «Да» поправкам к Конституции сказали 78,96% проголосовавших, против — 20,12%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ящики для бланков голосования

Каждый избирательный участок подготовился к встрече жителей, пришедших голосовать по поправкам к Конституции 2020 г. При входе бесконтактно измеряли температуру, руки можно обработать антисептиком. Выдавали медицинскую маску и перчатки, если таковых не имелось у голосующих. Сотрудники следили за безопасностью и сохранением социальной дистанции, а также не допускали скопления народа. Где позволяла планировка помещений, вход и выход был разведен по разным дверям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ 1 июля на дому

Голосовать можно было на дому, но необходимо до 1 июля было сделать заявку по телефону или на портале госуслуг, указав причину невозможности прийти на избирательный участок.