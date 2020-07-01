Как голосовали по поправкам к Конституции в Екатеринбурге: фоторепортаж
1 июля 2020
В России завершилось голосование по изменению Конституции. Свердловская область показала явку более 50%, а административный центр — Екатеринбург — 45%.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Около участка для голосования в Среднеуральске
Школа № 106
Алексей Колчин ИА REGNUM
Россияне исполняют свой гражданский долг
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кабинки для голосования
Алексей Колчин ИА REGNUM
Голосование в Малом Истоке
В основном голосование прошло спокойно. Не обошлось без провокаций, которые, впрочем, были пресечены. По факту инцидентов полиция ведёт проверку.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Голосование в Малом Истоке
Алексей Колчин ИА REGNUM
Начинается подсчет результатов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Наблюдательный центр
Особенностью нынешнего голосования стало соблюдение на избирательных участках противоэпидемиологических мероприятий. Для пришедших отдать свой голос всё прошло безопасно.