В России завершилось голосование по изменению Конституции. Свердловская область показала явку более 50%, а административный центр — Екатеринбург — 45%.

Алексей Колчин ИА REGNUM Около участка для голосования в Среднеуральске

Школа № 106

Алексей Колчин ИА REGNUM Россияне исполняют свой гражданский долг

Алексей Колчин ИА REGNUM Кабинки для голосования

Алексей Колчин ИА REGNUM Голосование в Малом Истоке

В основном голосование прошло спокойно. Не обошлось без провокаций, которые, впрочем, были пресечены. По факту инцидентов полиция ведёт проверку.

Алексей Колчин ИА REGNUM Голосование в Малом Истоке

Алексей Колчин ИА REGNUM Начинается подсчет результатов

Алексей Колчин ИА REGNUM Наблюдательный центр

Особенностью нынешнего голосования стало соблюдение на избирательных участках противоэпидемиологических мероприятий. Для пришедших отдать свой голос всё прошло безопасно.