Тихо и спокойно прошел день голосования по поправкам к Конституции в центре Петербурга. Корреспонденты ИА REGNUM обошли несколько участков и засвидетельствовали: очередей избирателей не было, масок и санитайзеров хватало на всех. А среди наблюдателей встречались четвероногие.

Судя по цифрам, которые предоставил Горизбирком, действительно, подавляющее большинство взрослых петербуржцев — 59% — предпочли отдать свои голоса досрочно. И 1 июля до участков добрались немногие.

УИК №2204 расположен в доме №39 по Невскому проспекту на территории Дворца творчества юных (ДТЮ) — как раз напротив медиацентра, где к тому времени только что отчитались о 60% явке избирателей на 10 часов.

Культурно просвещать избирателя УИК начал еще на подходе — из дверей была слышна бессмертная классика. Внутри под музыку чинно расхаживала одна из членов комиссии — в полном обмундировании, маске, перчатках и одноразовом халате. На диванчике поодаль дремал сотрудник МЧС.

«Голосующих очень много было», — отчитались перед корреспондентом ИА REGNUM в комиссии. На дне прозрачной урны было видно несколько десятков бюллетеней — в основном народ наверняка приходил в предыдущие дни.

Нескольких избирателей удалось застать: внутрь не пускали без масок и измерения температуры, предлагали попшикать на руки антисептиком. Такие требования строго соблюдались на каждом из посещенных УИКов. Голосующих призывали не заступать за красные линии, если они подходили близко к столам членов комиссии — нужно блюсти безопасную дистанцию.

УИК №2214 устроили в Центре реабилитации инвалидов по зрению. Председатель комиссии долго не могла понять, что делать с журналистами, принималась кому-то писать и звонить. Наконец, имена были вписаны в специальный перечень присутствующих на участке.

Сообщить, сколько человек проголосовали на ее участке досрочно, она отказалась. «Это распоряжение сверху», — пояснила председатель. Каким регламентом или законом она при этом руководствуется, тоже не уточнила. «Просто я не буду этого делать», — развела руками глава УИК.

Призналась, что за первые четыре часа голосования, к 12:00—13:00 , на участок зашли «человек 100». То есть явка на участке составила около 0,4%. К этому моменту, по данным Горизбиркома, в целом по городу голоса отдали 62,17% — то есть примерно 3% за утро 1 июля.

Восьмикратную разницу, вероятно, можно списать на неточность данных, предоставленных председателем УИК, и на географическое положение участка в центре Петербурга. За время присутствия корреспондентов на участке проголосовать зашел один человек.

На УИК обнаружились наблюдатели — несколько девушек и кот. Кот был местный, но, как пояснили члены комиссии, так прикипел душой к одной из наблюдательниц, что его, вероятно, заберут домой.

УИК №2211 находится в школе №205 по набережной реки Фонтанки, 62. Это дореволюционное здание сумело вместить в себя сразу два участка, один из них расположился в спортивном зале. После благородства ДТЮ и кошачьего уюта с улицы Джамбула он приятно удивил разнообразием атмосферы. Зал был оформлен в лучших советских традициях, из доисторического приёмника доносились мелодии отечественной эстрады поздних 1980-х, на подоконнике возлежал пёс Марсель.

«Не с кем дома оставить, — вздохнула его хозяйка, председатель УИК. — Шесть дней здесь, с утра и до восьми вечера».

Голосование по поправкам к Конституции началось еще 25 июня. Предполагалось, что принимать избирателей участки в это время будут часа по два в день. Но ведь было еще и выездное голосование — во дворах, на лавочках и детских площадках. Марселю, возможно, было бы там веселее.

Здесь председатель тоже принялась кому-то звонить и обсуждать, что делать с журналистами, но в итоге произнесла в трубку: «Я тоже думаю, зарегистрируем — и пускай сидят».

Она также отказалась сообщить, каков процент проголосовавших досрочно. К 13:00 же 1 июля, по ее словам, тоже зашли «человек 90». То есть из 2100 прикрепленных избирателей — те же 0,4%.

Впрочем, нам повезло наблюдать здесь по сравнению с другими участками настоящий ажиотаж: друг за другом в течение получаса зашли человек десять. Один долго сетовал, что не может проголосовать электронно. Кажется, пытался поставить это в вину председателю УИК, но она лишь сочувственно разводила руками и объясняла, что такой чести удостоились лишь Москва и Нижегородская область.

Напомним, Петербург тоже претендовал на электронное голосование, но ЦИК во главе с Эллой Памфиловой объяснил, что никак не может этого допустить — слишком уж дурная репутация у Северной столицы и местного избиркома.

Участок №2212 располагался в том же здании, но этажом выше — приходящие попадали в царские интерьеры. Тут председатель комиссии тоже не удивила и сообщать примерный процент досрочно проголосовавших отказалась. И здесь к 14:00 на участок вопреки дождю пришли «человек сто», если верить главе УИК. Правда, процент выйдет самым приятным: аж 0,8% явки от 1200 прикрепленных к участку петербуржцев.

По данным Горизбиркома, к 18:00 мск явка в Петербурге составила почти 71%, то есть, за день основного голосования 1 июля — около 11%. За сутки поступило всего несколько десятков жалоб на ход голосования, а в течение июня — порядка 350. По мнению комиссии, плебисцит в Северной столице прошел максимально спокойно и умиротворенно.