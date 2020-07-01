1 июля во всех регионах России проходит общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Для соблюдения дистанции вход на избирательный участок ограждён лентой

Дарья Антонова ИА REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ

В Москве с 8:00 открыты 3608 избирательных участков, за ходом голосования на них следят более 20 тысяч наблюдателей. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике заражения коронавирусной инфекцией, на всех избирательных участках осуществляется обязательный температурный контроль, на входе граждане могут бесплатно получить средства индивидуальной защиты, все участки оснащены санитайзерами. Помещение для голосование должно быть достаточно просторным для соблюдения дистанции между людьми.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов голосует по поправкам к Конституции

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов на избирательном участке

Дарья Антонова ИА REGNUM Волонтёр с сувенирами для проголосовавших

Дарья Антонова ИА REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ

Дарья Антонова ИА REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ

Проголосовать можно было в течение семи дней, начиная с 25 июня. В Москве и Нижегородской области была доступна услуга электронного голосования. В столице онлайн проголосовали 93,15% москвичей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Дарья Антонова ИА REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ

Дарья Антонова ИА REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ

По состоянию на14:00 часов явка по стране составила 59,60%. Подсчет результатов начнется сразу же после закрытия избирательных участков в 20:00.