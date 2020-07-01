Краткая история конституций СССР в архиве детской библиотеки
Сразу оговоримся, что речь пойдет о Конституциях Союза Советских Социалистических Республик.
Союз сформировался на основании Декларации об образовании СССР и Союзного Договора, которые 30 декабря 1922 г. на I съезде Советов были подписаны представителями РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики в составе Грузии, Армении, Азербайджана. Каждая из республик уже обладала собственной конституцией, но было принято решение о разработке Конституции СССР. Через год с небольшим 31 января 1924 года Конституция была единогласно принята Вторым съездом Советов.
Верховным органом СССР объявлялся Съезд Советов СССР, в период между съездами верховным органом власти был Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР. В промежутках между сессиями ЦИК СССР высшим законодательным органом был Президиум ЦИК СССР, который мог приостанавливать действие постановлений съездов советов союзных республик и отменять постановления СНК СССР, Наркоматов СССР, ЦИК и СНК союзных республик. ЦИК СССР формировал высший исполнительный и распорядительный орган — Совет народных комиссаров СССР, в который входил председатель СНК, его заместители и десять наркомов. Подробнее об истории создания герба РСФСР и СССР читайте и смотрите в диафильме Гербы твоей страны / Муравьев В.; Худож. Гущин Б., Рубцов Р. — Москва: Диафильм, 1980. — 1 дф. (39 кд.).
Страницы героической истории. Ч.2: С народом и для народа / автор А. Я. Карлов; консультанты Д. В. Айзиков и др. — Москва: Диафильм, 1965. — 2 дф. (52 кд.; 52 кд.) На этих страницах упоминается и первая Конституция РСФСР, и вторая Конституция СССР.
Вторая Конституция СССР была принята 5 декабря 1936 года VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов. Эту конституцию часто называют «сталинской». Причина ее возникновения в том, что Советское государство стало страной победившего социализма, о чем было объявлено в 1934 году на XVII съезд ВКП (б).
Впервые в истории Советского государства Конституция 1936 года всем гражданам предоставляла всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании; право на труд и отдых, пенсии, право на бесплатное образование. Провозглашалась свобода совести, слова, печати, собраний и митингов, а также неприкосновенность личности и тайна переписки. Земля, её недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный, наземный и воздушный транспорт, банки, средства связи объявлялись всенародным достоянием; земля, занимаемая колхозами, передавалась им в вечное пользование. В 12 статье закреплялась знаменитая формулировка принципа социализма: «от каждого по его способности, каждому — по его труду».
День принятия Конституции, 5 декабря, объявлялся Всенародным праздником, который отмечался до 1977 года.
Третья и последняя Конституция СССР была принята Верховным Советом СССР 7 октября 1977 года на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва. День конституции перенесли на 7 октября.
Именно об этой версии закона рассказывает диафильм О правах и обязанностях советских граждан / автор В. Берман; консультант Я. Соколов. — Москва: Диафильм, 1984. — 1 дф. (46 кд.)
Все было просто идеально и идеально просто, но не сработало.
Сейчас этот диафильм смотрится как сказка, впрочем, ничего удивительного, ведь он предназначался для использования на уроках при изучении темы «Советские люди строят коммунизм».
В Конституцию 1977 года вносилось множество поправок, т.к. приходилось срочно отражать политические изменения, происходившие в стране. 14 марта 1990 года были внесены самые масштабные поправки в Конституцию, согласно которым отменялась однопартийность и руководящая роль КПСС, учреждался пост Президента СССР, вводился институт частной собственности («собственность советских граждан»).
25 декабря 1993 года на всенародном голосовании был принят проект Конституции Российской Федерации, который не содержал упоминания о Конституции и законах Союза ССР.
С тех пор мы живем по Конституции РФ. А будут ли какие-то изменения, мы узнаем уже очень скоро. Ну, если кто сомневается.
Отдыхайте!