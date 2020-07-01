Сразу оговоримся, что речь пойдет о Конституциях Союза Советских Социалистических Республик.

Союз сформировался на основании Декларации об образовании СССР и Союзного Договора, которые 30 декабря 1922 г. на I съезде Советов были подписаны представителями РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики в составе Грузии, Армении, Азербайджана. Каждая из республик уже обладала собственной конституцией, но было принято решение о разработке Конституции СССР. Через год с небольшим 31 января 1924 года Конституция была единогласно принята Вторым съездом Советов.

Верховным органом СССР объявлялся Съезд Советов СССР, в период между съездами верховным органом власти был Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР. В промежутках между сессиями ЦИК СССР высшим законодательным органом был Президиум ЦИК СССР, который мог приостанавливать действие постановлений съездов советов союзных республик и отменять постановления СНК СССР, Наркоматов СССР, ЦИК и СНК союзных республик. ЦИК СССР формировал высший исполнительный и распорядительный орган — Совет народных комиссаров СССР, в который входил председатель СНК, его заместители и десять наркомов. Подробнее об истории создания герба РСФСР и СССР читайте и смотрите в диафильме Гербы твоей страны / Муравьев В.; Худож. Гущин Б., Рубцов Р. — Москва: Диафильм, 1980. — 1 дф. (39 кд.).

Национальная электронная детская библиотека Первый герб СССР (Гербы твоей страны / Муравьев В.; Худож. Гущин Б., Рубцов Р.- Москва : Диафильм, 1980.- 1 дф. (39 кд.))

Страницы героической истории. Ч.2: С народом и для народа / автор А. Я. Карлов; консультанты Д. В. Айзиков и др. — Москва: Диафильм, 1965. — 2 дф. (52 кд.; 52 кд.) На этих страницах упоминается и первая Конституция РСФСР, и вторая Конституция СССР.

Национальная электронная детская библиотека Страницы героической истории. Ч.2: С народом и для народа / автор А. Я. Карлов; консультанты Д. В. Айзиков и др.- Москва : Диафильм, 1965.- 2 дф. (52 кд.; 52 кд.)

Вторая Конституция СССР была принята 5 декабря 1936 года VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов. Эту конституцию часто называют «сталинской». Причина ее возникновения в том, что Советское государство стало страной победившего социализма, о чем было объявлено в 1934 году на XVII съезд ВКП (б).

Постановление Чрезвычайного VIII Съезда Советов по докладу товарища СТАЛИНА И.С. о проекте Конституции Союза ССР

(ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО)

Заслушав и обсудив доклад Председателя Конституционной Комиссии ЦИК Союза ССР товарища Сталина И.В. о проекте Конституции Союза ССР, Чрезвычайный VIII Съезд Советов Союза ССР постановляет:

1.Представленный Конституционной Комиссией ЦИК СССР проект Конституции Союза ССР одобрить и принять за основу.

2.Для рассмотрения внесенных поправок и допол­нений и установления окончательного текста Консти­туции Союза ССР образовать Редакционную Комиссию в составе 220 человек.

Пионерская правда, №163, 04 декабря 1936 года 3.Поручить Редакционной Комиссии в трехдневный срок представить на рассмотрение Съезда оконча­тельный текст Конституции, учтя при этом как резуль­таты всенародного обсуждения проекта Конституции, так и обсуждение на самом Съезде.

Национальная электронная детская библиотека Пионерская правда, №164, 6 декабря 1936 года

Впервые в истории Советского государства Конституция 1936 года всем гражданам предоставляла всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании; право на труд и отдых, пенсии, право на бесплатное образование. Провозглашалась свобода совести, слова, печати, собраний и митингов, а также неприкосновенность личности и тайна переписки. Земля, её недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный, наземный и воздушный транспорт, банки, средства связи объявлялись всенародным достоянием; земля, занимаемая колхозами, передавалась им в вечное пользование. В 12 статье закреплялась знаменитая формулировка принципа социализма: «от каждого по его способности, каждому — по его труду».

Вчера, 5 декабря, на историческом заседании Чрезвычайного VIII Съезда Советов утверждена сталинская Конституция Союза ССР — основной и нерушимый закон первого в мире социалистическою государства рабочих и крестьян

День принятия Конституции, 5 декабря, объявлялся Всенародным праздником, который отмечался до 1977 года.

Национальная электронная детская библиотека Мурзилка, 1977 год, №10

Национальная электронная детская библиотека Мурзилка1977 10 1

Третья и последняя Конституция СССР была принята Верховным Советом СССР 7 октября 1977 года на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва. День конституции перенесли на 7 октября.

Завоевано борьбой и трудом (Костер, 1977 год, №10) Прошло сорок лет с тех пор, как была принята Конституция СССР 1936 года. Неузнаваемо изменилась наша страна. В ней создано зрелое, развитое социалистическое общество. Государство стало общенародным. Неузнаваемо изменился и весь мир— образовалась мировая система социализма, сложилось содружество социалистических стран. Еще выше поднялся авторитет партии, советских коммунистов — ядра всей политической системы нашего общества.

Именно об этой версии закона рассказывает диафильм О правах и обязанностях советских граждан / автор В. Берман; консультант Я. Соколов. — Москва: Диафильм, 1984. — 1 дф. (46 кд.)

Национальная электронная детская библиотека О правах и обязанностях советских граждан / автор В. Берман; консультант Я. Соколов.- Москва : Диафильм, 1984.- 1 дф. (46 кд.)

Все было просто идеально и идеально просто, но не сработало.

Все мы, граждане первого в мире социалистического государства, имеем равные права, свободы и обязанности. И правилом нашей жизни является забота всех о благе каждого и забота каждого о благе всех.

Национальная электронная детская библиотека О правах и обязанностях советских граждан / автор В. Берман; консультант Я. Соколов.- Москва : Диафильм, 1984.- 1 дф. (46 кд.)

Сейчас этот диафильм смотрится как сказка, впрочем, ничего удивительного, ведь он предназначался для использования на уроках при изучении темы «Советские люди строят коммунизм».

В Конституцию 1977 года вносилось множество поправок, т.к. приходилось срочно отражать политические изменения, происходившие в стране. 14 марта 1990 года были внесены самые масштабные поправки в Конституцию, согласно которым отменялась однопартийность и руководящая роль КПСС, учреждался пост Президента СССР, вводился институт частной собственности («собственность советских граждан»).

25 декабря 1993 года на всенародном голосовании был принят проект Конституции Российской Федерации, который не содержал упоминания о Конституции и законах Союза ССР.

С тех пор мы живем по Конституции РФ. А будут ли какие-то изменения, мы узнаем уже очень скоро. Ну, если кто сомневается.

Национальная электронная детская библиотека Право на отдых! О правах и обязанностях советских граждан / автор В. Берман; консультант Я. Соколов.- Москва : Диафильм, 1984.- 1 дф. (46 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Право на отдых! О правах и обязанностях советских граждан / автор В. Берман; консультант Я. Соколов.- Москва : Диафильм, 1984.- 1 дф. (46 кд.)

Государство заботится о том, чтобы отдых советских людей был полноценным и радостным.

Отдыхайте!