Как выглядит новая станция «Славянский бульвар» на МЦД1 — фоторепортаж
Новая станция «Славянский бульвар» открылась на МЦД1 «Одинцово — Лобня» в Москве. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
Станция расположена на МЦД1 между станцией «Кунцевская» и «Фили». На платформе можно пересесть на поезда «Аэроэкспресс» и пригородные электрички. В метро на Арбатско-Покровскую линию спуститься можно по подземному переходу на эскалаторе или лифте. Четыре вида транспорта доступны для пассажиров в радиусе 200 метров.
Станция сделана по современному проекту, где много стекла и металла. Платформу сверху накрыл большой купол длинной 300 метров и шириной 40 метров, построенный по специальным технологиям.
Строительство станции началось в феврале 2019 года, и сроки сдачи сдвинулись всего на месяц от запланированных.
Весь проект реализован в короткие сроки, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.