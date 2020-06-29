Новая станция «Славянский бульвар» открылась на МЦД1 «Одинцово — Лобня» в Москве. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.

Станция расположена на МЦД1 между станцией «Кунцевская» и «Фили». На платформе можно пересесть на поезда «Аэроэкспресс» и пригородные электрички. В метро на Арбатско-Покровскую линию спуститься можно по подземному переходу на эскалаторе или лифте. Четыре вида транспорта доступны для пассажиров в радиусе 200 метров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция МЦД1 «Славянский бульвар»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машинист

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Двухэтажный поезд

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция МЦД1 «Славянский бульвар»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эскалатор на станции

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подземный переход

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пассажиры МЦД1

Станция сделана по современному проекту, где много стекла и металла. Платформу сверху накрыл большой купол длинной 300 метров и шириной 40 метров, построенный по специальным технологиям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отражение на стеклянных стенках подземного перехода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция МЦД1 «Славянский бульвар». Кнопка информации

Строительство станции началось в феврале 2019 года, и сроки сдачи сдвинулись всего на месяц от запланированных.

Весь проект реализован в короткие сроки, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция МЦД1 «Славянский бульвар»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция МЦД1 Славянский базар

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция МЦД1 «Славянский бульвар»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция МЦД1 «Славянский бульвар»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подземный переход