В парке подмосковной Балашихи открылись летние кафе и заработали пункты велопроката, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В городском парке Московской области вновь стало людно. Заработали летние кафе, открылись пункты велопроката и проката детских машин. Посетители катаются, загорают, плавают на лодках и отдыхают на берегу реки, сидят на лавочках в теньке, играют в настольный теннис и волейбол. С детских площадок также снята изолента, и там вновь много детей.