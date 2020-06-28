Разводка Дворцового моста в центре Петербурга в ночь на воскресенье, 28 июня, вызвала ажиотаж, который местами напоминал вакханалию, настоящий «пир во время чумы». О безопасной дистанции, которую предписано соблюдать в эпоху пандемии, не было и речи, людей в масках не наблюдалось.

Дарья Драй ИА REGNUM Разводка Дворцового моста

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, количество людей на Дворцовой набережной этой ночью было сравнимо с толпой на каком-нибудь городском празднике в обычное время.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка на крыше автомобиля фотографирует разводку Дворцового моста

Дарья Драй ИА REGNUM Разводка Дворцового моста

Дарья Драй ИА REGNUM Толпа людей фотографирует разводку Дворцового моста

В толпе многие обсуждали, будет ли видно… «Алые паруса». Между тем, через все СМИ заранее и накануне многократно было объявлено, что праздник выпускников в этот раз перенесен из Невы в Финский залив, и пройдет без зрителей, только в формате телевизионной трансляции.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане во время разводки Дворцового моста

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане ночью в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане во время разводки Дворцового моста

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане во время разводки Дворцового моста

Люди, собравшиеся у Дворцового моста, либо вообще не читают новостей, либо наивно полагали, что шоу будет видно и из центра города.

Снимая разводку моста, зрители залезали на крыши автомобилей, в толпе было множество нетрезвых людей.

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина на крыше автомобиля

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане ночью в Петербурге

Добавим, что за последние сутки в Петербурге зафиксировано 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончался 21 человек.