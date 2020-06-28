Праздник выпускников «Алые паруса», ежегодно собирающий на набережных Невы в центре Петербурга более миллиона зрителей, местных жителей и туристов, в 2020 году был целиком перенесен в телевизионный формат, чтобы не увеличивать риски заражения коронавирусной инфекцией.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» в акватории Финского залива

Для этого кульминационную часть праздника — масштабное водное, световое и пиротехническое шоу с проходом корабля под алыми парусами — перенесли из Невы в Финский залив Балтийского моря, в район моста ЗСД, который сам стал важной частью представления. Так же, как и самая высокая в Европе башня «Лахта центра» и стадион «Газпром арена» на Крестовском острове.

Дарья Драй ИА REGNUM Мост ЗСД до начала пиротехнического шоу

Здесь же, на специально сконструированной сцене для зрителей телевизионной‑ и интернет-трансляций состоялся концерт с участием Димы Билана, Вера Брежневой, группы IOWA и других популярных исполнителей.

Ведущими «Алых парусов» были Иван Ургант и Дарья Александрова.

Дарья Драй ИА REGNUM Концертная площадка праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Концертная площадка праздника выпускников «Алые паруса»

В финальной части праздника прозвучали трогательные песни о первой любви и юношеских надеждах, чувствах, с которыми выпускники вступают во взрослую жизнь. Музыку сопровождало грандиозное световое шоу в небе и акватории, куда в это время вошел корабль под алыми парусами — бриг «Россия».

Дарья Драй ИА REGNUM Пиротехническое шоу во время праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Пиротехническое шоу во время праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Пиротехническое шоу во время праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Пиротехническое шоу во время праздника выпускников «Алые паруса»

Верящая в исполнение своей мечты, Ассоль по воде добралась до корабля Грэя. В этот момент начался красочный и продолжительный фейерверк, площадкой для которого стали понтоны на Финском заливе и мост ЗСД.

Дарья Драй ИА REGNUM Ассоль во время праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Салют во время праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Салют во время праздника выпускников «Алые паруса»

В 2020 году праздник «Алые паруса» был посвящен 140-летию со дня рождения автора знаменитой повести Александра Грина. В этот раз он состоялся ровно в день первого такого праздника, прошедшего в Ленинграде в 1968 году.

Организаторами торжества традиционно стали Банк «РОССИЯ», правительство Санкт-Петербурга и «Пятый канал».

Дарья Драй ИА REGNUM Съемка праздника выпускников «Алые паруса»

Напомним, что праздник «Алые паруса» внесен в реестр мирового событийного туризма, а в 2019 году получил главную награду престижного мирового конкурса Best Event Awards World.