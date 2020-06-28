«Алые паруса» вышли в море: фоторепортаж с онлайн-праздника
Праздник выпускников «Алые паруса», ежегодно собирающий на набережных Невы в центре Петербурга более миллиона зрителей, местных жителей и туристов, в 2020 году был целиком перенесен в телевизионный формат, чтобы не увеличивать риски заражения коронавирусной инфекцией.
Для этого кульминационную часть праздника — масштабное водное, световое и пиротехническое шоу с проходом корабля под алыми парусами — перенесли из Невы в Финский залив Балтийского моря, в район моста ЗСД, который сам стал важной частью представления. Так же, как и самая высокая в Европе башня «Лахта центра» и стадион «Газпром арена» на Крестовском острове.
Здесь же, на специально сконструированной сцене для зрителей телевизионной‑ и интернет-трансляций состоялся концерт с участием Димы Билана, Вера Брежневой, группы IOWA и других популярных исполнителей.
Ведущими «Алых парусов» были Иван Ургант и Дарья Александрова.
В финальной части праздника прозвучали трогательные песни о первой любви и юношеских надеждах, чувствах, с которыми выпускники вступают во взрослую жизнь. Музыку сопровождало грандиозное световое шоу в небе и акватории, куда в это время вошел корабль под алыми парусами — бриг «Россия».
Верящая в исполнение своей мечты, Ассоль по воде добралась до корабля Грэя. В этот момент начался красочный и продолжительный фейерверк, площадкой для которого стали понтоны на Финском заливе и мост ЗСД.
В 2020 году праздник «Алые паруса» был посвящен 140-летию со дня рождения автора знаменитой повести Александра Грина. В этот раз он состоялся ровно в день первого такого праздника, прошедшего в Ленинграде в 1968 году.
Организаторами торжества традиционно стали Банк «РОССИЯ», правительство Санкт-Петербурга и «Пятый канал».
Напомним, что праздник «Алые паруса» внесен в реестр мирового событийного туризма, а в 2019 году получил главную награду престижного мирового конкурса Best Event Awards World.