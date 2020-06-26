В Петербурге полным ходом идет подготовка к празднику выпускников «Алые паруса», который вчерашние школьники, правда, смогут посмотреть только по телевизору.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг Россия в Финском заливе

Однако сейчас горожане могли наблюдать за репетициями финала выпускного вечера, который состоится в ночь с 27 на 28 июня. Хотя власти и предприняли попытки, чтобы отвадить праздношатающихся горожан, например, обнеся забором Парк 300-летия Санкт-Петербурга, а также установив дополнительные ограждения на Крестовском острове, но со стороны Васильевского острова — набережной Макарова и улицы Кораблестроителей — сверкающий бриг «Россия» все же хорошо просматривался.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг Россия на репетиции праздника Алые паруса

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг Россия в Финском заливе

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг Россия в Финском заливе

Как правило, репетиции начинаются за пару часов до полуночи. Бриг, который организаторы называют «белоснежным», но в закатных лучах таковым не кажется, появляется со стороны Финского залива и подходит вплотную к мосту ЗСД.

Контрастный алый парус «старинного» корабля будто запутывается в современной петербургской архитектуре и выглядит действительно фантастическим явлением на фоне высотки «Лахта Центра» или космической «Газпром Арены».

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг Россия на репетиции праздника Алые паруса

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг Россия на репетиции праздника Алые паруса

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг Россия на репетиции праздника Алые паруса

Дарья Драй ИА REGNUM Лахта-центр

Дарья Драй ИА REGNUM Лахта-центр

Дарья Драй ИА REGNUM Закат на Васильвском острове в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипедист на фоне стадиона Газпром Арена

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Газпром Арена» на закате

Каждый год выпускники наблюдали проход корабля со стрелки Васильевского острова в самом центре Петербурга, но на этот раз одно-пиротехническое шоу развернется в акватории Финского залива. Тут исполнительница роли Ассоль в белоснежном платье тренируется «встречать мечту».

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция праздника Алые паруса

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция праздника Алые паруса

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция праздника Алые паруса

Для концертных номеров уже сконструировали специальную сцену, на ней тоже происходят репетиции. Конструкция своими очертаниями тоже напоминает морское судно.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция праздника Алые паруса

Дарья Драй ИА REGNUM Лахта-центр и ЗСД мост на закате

Понтоны для пиротехники впервые собирали не на месте представления, а спускали на воду и доставляли тягачами. На специальной барже также расположены установки для фейерверков. Кроме того, впервые будет задействован мост ЗСД, где уже установили конструкцию из шестиметровых балок для салюта, который будет украшать проход брига «Россия».

Дарья Драй ИА REGNUM Закат на Васильвском острове в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД мост и Лахта Центр на закате

Дарья Драй ИА REGNUM Лахта-центр и стадион Газпром Арена на закате

Добавим, из-за пандемии коронавируса доступ зрителей ко всем локациям будет закрыт. Часть Невы и Финского залива также перекрыты, чтобы не допустить зрителей на катерах и лодках.

Прямую трансляцию «Алых парусов» будет вести «Пятый канал», начало 27 июня в 22:30 мск.

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Добавим, что решение провести праздник в режиме телетрансляции вызвало непонимание и даже возмущение у некоторых петербуржцев: многие предлагали либо перенести торжество на более позднюю дату, чтобы школьники могли лично присутствовать на набережной, либо отменить праздник совсем, чтобы не тратить деньги на телевизионный вариант, который, как уверены многие, подростки смотреть не станут.