24 июня в городе-герое Волгограде состоялся уникальный концерт, посвященный юбилею Великой Победы. Концерт Победы на Мамаевом кургане стал одним из центральных событий торжественного празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года Памяти и Славы.

Александр Куликов ИА REGNUM Концерт Победы на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Концерт Победы на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Концерт Победы на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Концерт Победы на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Концерт Победы на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Концерт Победы на Мамаевом Кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Концерт Победы на Мамаевом Кургане

В концерте приняли участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков и другие известные и артисты и музыканты.

Александр Куликов ИА REGNUM Концертный номер на воде

Впервые после реставрации всемирно известного монумента «Родина-мать зовет!» у подножия главного символа народного подвига состоялся торжественный концерт, которым вся страна отдала дань вечной славы героям Великой Отечественной войны. Грандиозное представление, впечатляющая видеоинсталляция, песни военных лет и стихи о народном подвиге, в которых оживет память о незабываемых героических судьбах защитников Родины — все это делает Концерт Победы на Мамаевом Кургане одним из самых ярких событий главного праздника страны. Зрители могли следить за выступлением с помощью онлайн-трансляции.

Также, традиционно, праздник Великой Победы завершился праздничным салютом.

Александр Куликов ИА REGNUM Праздничный салют

Александр Куликов ИА REGNUM Праздничный салют

Александр Куликов ИА REGNUM Праздничный салют

Александр Куликов ИА REGNUM Праздничный салют

Александр Куликов ИА REGNUM Праздничный салют

Александр Куликов ИА REGNUM Праздничный салют

Александр Куликов ИА REGNUM Праздничный салют

Александр Куликов ИА REGNUM Праздничный салют