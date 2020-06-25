В парке культуры и отдыха им. М. Горького в Москве 24 июня прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Весь день для гостей центрального парка столицы звучала музыка военных лет и выступали танцевальные коллективы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В Парке Горького

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Брызги от фонтана добавляют эмоций от неожиданной прохлады

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Настольный теннис

Танцоры, переодетые в военную форму, исполняли народные танцы под живую музыку оркестра. Прозвучали мелодии военных и послевоенных лет. Музыкальные коллективы представили импровизации на темы известных композиций, таких, например, как «Катюша» и «Смуглянка».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Барабанщик

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Танцевальные коллективы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Танцоры в масках

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Танцевальные коллективы импровизируют

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Танцор исполняет соло

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прощание со зрителями

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прощание со зрителями

У большого фонтана в центре парка звучали классические произведения П.И. Чайковского, Л. ван Бетховена и других известных композиторов. Гости парка фотографировались на память и наблюдали за утками, дети играли с брызгами у воды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оркестр

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальный оркестр

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

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Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители в восторге

Также много отдыхающих было в теньке на газонах — лавочек на всех желающих не хватало. Хотя администрация парка предупреждала, что массовых мероприятий не планируется в связи с ограничительными мерами, а гостей просили не собираться большими группами и не организовывать пикники, посетителей было много.

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