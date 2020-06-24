В Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа поздравили ветеранов войны с 75-летием Победы. Сделали они это после завершения парада, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, военнослужащие исторической пешей колонны, одетые в форму моряков и пехотинцев времён войны, и артисты ансамбля ЦВО, поздравили фронтового-водителя легендарной «полуторки» Анну Николаевну Рябову. Во дворе жилого дома военнослужащие провели для неё персональный парад. Военные связисты прошагали торжественным маршем, а также исполнили песни военных лет. Кроме того, они поблагодарили её за стойкость, храбрость и бодрость духа. А военные артисты исполнили для героини известные фронтовые песни, а также разные попурри из военных кинофильмов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветеран Анна Николаевна Рябова вышла во двор

Алексей Колчин ИА REGNUM Букет от военных

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветеран Анна Николавна Рябова

Анна Рябова ушла на фронт в 1943 году, когда ей было 19 лет. Войну женщина провела за рулём легендарной «полуторки», воевала в 816-м отдельном автотранспортном батальоне. Война для неё закончилась в Японии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветеран Анна Николавна Рябова

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