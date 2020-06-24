Второй раз в истории парад Победы в Москве состоялся 24 июня. Ранее в этот день парад по случаю Победы в Великой Отечественной войне проходил всего один раз — в 1945 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТОС «Буратино»

Дарья Антонова ИА REGNUM Техника идёт на парад

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-34

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM АПУРК «Ярс»

Несмотря на это, мероприятие прошло в привычном формате. В начале с официальным обращением выступил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул ключевую роль СССР в победе над фашистской Германией.

«Наш долг помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом», — отметил президент РФ.

Затем была объявлена минута молчания, после которой началась самая зрелищная часть торжеств — парад на Красной площади.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военная полиция

Дарья Антонова ИА REGNUM «Панцирь-С»

Дарья Антонова ИА REGNUM «Панцирь-СА»

Дарья Антонова ИА REGNUM Модификация Т-72

По традиции первыми прошли военнослужащие различных родов войск. После них промаршировали военнослужащие иностранных государств — бывших республик СССР и стран, поддерживавших Советский Союз в борьбе с фашизмом.

Следом за ними по Красной площади проехали колонны военной техники. Представлены были как экспонаты времён Великой Отечественной войны, так и новейшие образцы вооружения. Завершающим этапом стала воздушная часть парада, после чего Путин вместе с главами иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.