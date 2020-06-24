Парад Победы в Екатеринбурге: фоторепортаж
24 июня 2020
В Екатеринбурге 24 июня состоялся парад Победы. Он был посвящён 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
По брусчатке площади 1905 года прошли более двух тысяч человек. Затем проехала боевая техника, и, наконец, в небе над столицей Среднего Урала прошёл авиапарад.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военнослужащие во время парада на площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Последние приготовления перед парадом
Алексей Колчин ИА REGNUM
Последние приготовления перед парадом
Алексей Колчин ИА REGNUM
Почётный караул выносит флаг России и знамя победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Линейные
Алексей Колчин ИА REGNUM
Площадь перед парадом
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военнослужащие во время парада на площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женская рота почетного караула
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военнослужащие во время парада на площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Бронеавтомобиль БА-64Б
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мотоцикл с коляской
Алексей Колчин ИА REGNUM
Средний танк Т-34-8510
Алексей Колчин ИА REGNUM
Авиационная часть парада