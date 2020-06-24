В Екатеринбурге 24 июня состоялся парад Победы. Он был посвящён 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

По брусчатке площади 1905 года прошли более двух тысяч человек. Затем проехала боевая техника, и, наконец, в небе над столицей Среднего Урала прошёл авиапарад.

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время парада на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Последние приготовления перед парадом

Алексей Колчин ИА REGNUM Последние приготовления перед парадом

Алексей Колчин ИА REGNUM Почётный караул выносит флаг России и знамя победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Линейные

Алексей Колчин ИА REGNUM Площадь перед парадом

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время парада на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Женская рота почетного караула

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время парада на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Бронеавтомобиль БА-64Б

Алексей Колчин ИА REGNUM Мотоцикл с коляской

Алексей Колчин ИА REGNUM Средний танк Т-34-8510