Военный парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл 24 июня на площади Павших борцов в Волгограде, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Зрителями шествия, в котором приняли участие более тысячи человек, стали только приглашённые лица, для жителей Волгоградской области организовали телевизионные трансляции.

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция Парада Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция Парада Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Репетиция Парада Победы в Волгограде

По данным Минобороны РФ, в параде принимали участие военнослужащие Волгоградского и Камышинского гарнизонов Южного военного округ, расчёты региональных УФСИН, МЧС, войск национальной гвардии, отделения казачьего войска Донского.

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Проход на площадь Павших борцов была организована по пригласительным билетам, зрителями стали ветераны, почётные граждане, социальные работники, врачи, передовики различных отраслей региона. Всех приглашенных рассадили на трибунах с соблюдением санитарной дистанции.

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — гости парада

«Юбилейный год Победы объявлен указом Президента Российской Федерации годом Памяти и Славы. Эта память священна для каждой нашей семьи — ни одну из них не обошла болью и страданием самая жестокая и кровопролитная война в мировой истории. Это горькая правда Победы, которую ни мы, ни будущее поколение не вправе предать забвению. Особенно отчетливо понимаешь бессмертие великой исторической миссии советских воинов на священной Сталинградской земле. Город вечной Славы стал неприступным рубежом на пути врага. Оборона на берегах Волги сломила хребет отборным силам гитлеровской армии, вырвала у врагов стратегическую инициативу и внесла коренной перелом в ход всей Второй мировой войны», — приветствовал участников, гостей и жителей региона Полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов.

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

По площади прошествовали пешие колонны в современных комплектах боевого снаряжения с модернизированными автоматами АК-74М, новейшими АК-12, а также военнослужащие в форме времён Великой Отечественной войны.

Александр Куликов ИА REGNUM Участники пеших колонн

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Участники пеших колонн

Александр Куликов ИА REGNUM Участники пеших колонн

В механизированной части парада танк Т-34, автомобили «Виллис», ГАЗ-69, ЗИС-5, мотоцикл М-72, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», «Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С», ремонтно-эвакуационная машина «РЭМ-КЛ», УАЗ «Патриот».

Александр Куликов ИА REGNUM Механизированная колонна

Александр Куликов ИА REGNUM Механизированная колонна

Александр Куликов ИА REGNUM Механизированная колонна

В небе над площадью совершали манёвры на высотах от 100 до 300 м самолеты Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34, а также боевые вертолёты Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35.

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Военный оркестр

Александр Куликов ИА REGNUM Военный оркестр

Завершился парад легендарным маршем «Прощание славянки» и залпом дневного салюта.