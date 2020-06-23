На Москве-реке 23 июня прошел парад судов, ознаменовавший возобновление речных прогулок, старт которых был отложен из-за карантина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад пароходов в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад пароходов в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальный оркестр

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад пароходов в Москве

В параде приняли участие около 40 различных судов: от традиционных теплоходов «Москвич» до современных яхт. Они стартовали колонной в 10 утра от Новоспасского моста, прошли мимо Кремля и храма Христа Спасителя. Завершился парад около 12 часов дня у Андреевского пешеходного моста. Жители могли наблюдать парад с Дербеневской, Раушской и Фрунзенской набережных и со разных столичных мостов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Первый катер патрульный

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад пароходов в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад пароходов в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад пароходов в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад пароходов в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад пароходов в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У Крымского моста

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад пароходов в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад пароходов в Москве закончился

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад пароходов в Москве