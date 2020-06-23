На Москве-реке открыли сезон прогулок парадом судов
23 июня 2020
На Москве-реке 23 июня прошел парад судов, ознаменовавший возобновление речных прогулок, старт которых был отложен из-за карантина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парад пароходов в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парад пароходов в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музыкальный оркестр
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парад пароходов в Москве
В параде приняли участие около 40 различных судов: от традиционных теплоходов «Москвич» до современных яхт. Они стартовали колонной в 10 утра от Новоспасского моста, прошли мимо Кремля и храма Христа Спасителя. Завершился парад около 12 часов дня у Андреевского пешеходного моста. Жители могли наблюдать парад с Дербеневской, Раушской и Фрунзенской набережных и со разных столичных мостов.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Москва. Первый катер патрульный
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парад пароходов в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парад пароходов в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парад пароходов в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парад пароходов в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парад пароходов в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
У Крымского моста
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парад пароходов в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парад пароходов в Москве закончился
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парад пароходов в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парад пароходов в Москве