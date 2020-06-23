В Подмосковной Кубинке 22 июня 2020 состоялось официальное открытие собора Воскресения Христова или главного храма Вооруженных сил России. На церемонии открытия присутствовали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот»

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник Матерям победителей

Дарья Антонова ИА REGNUM Главный храм Вооруженных сил России

Храм построен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому и само строение очень символично. Так, высота звонницы составляет 75 метров, диаметр барабана главного купола — 19 м 45 см, а высота малого купола составила 14,18 метров (1418 дней длилась Великая Отечественная война). Храм окрашен в зелёную цветовую гамму и спроектирован в монументальном русском стиле. Кроме того, в соборе находится самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаичной технике. Общая площадь мозаики верхнего и нижнего храмов — около 4 тыс. кв. м.

Дарья Антонова ИА REGNUM Главный храм Вооруженных сил России

Дарья Антонова ИА REGNUM Главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот»

Дарья Антонова ИА REGNUM Главный вход в храм Вооруженных сил России

Дарья Антонова ИА REGNUM Настоятель храма епископ Клинский Стефан

Дарья Антонова ИА REGNUM Мозаика в храме объединяет в себе христианские и советские символы

Дарья Антонова ИА REGNUM Главный храм Вооруженных сил России

Дарья Антонова ИА REGNUM Главный храм Вооруженных сил России

Дарья Антонова ИА REGNUM Главный храм Вооруженных сил России

Дарья Антонова ИА REGNUM Главный храм Вооруженных сил России

Дарья Антонова ИА REGNUM Казачьи кадеты

Первоначально открытие планировалось к Дню Победы 9 мая, но из-за пандемии новой коронавирусной инфекции торжественную церемонию пришлось отложить на более поздний срок. Свои двери для всех желающих главный храм Вооруженных сил России откроет уже 25 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Главный храм Вооруженных сил России

Дарья Антонова ИА REGNUM Главный храм Вооруженных сил России

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба в храме Вооруженных сил России

Дарья Антонова ИА REGNUM Главный храм Вооруженных сил России

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба в храме Вооруженных сил России

Дарья Антонова ИА REGNUM Главный храм Вооруженных сил России

Дарья Антонова ИА REGNUM Главный храм Вооруженных сил России

Дарья Антонова ИА REGNUM Главный храм Вооруженных сил России