Главный храм Вооруженных сил России открывает свои двери — фоторепортаж
В Подмосковной Кубинке 22 июня 2020 состоялось официальное открытие собора Воскресения Христова или главного храма Вооруженных сил России. На церемонии открытия присутствовали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Храм построен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому и само строение очень символично. Так, высота звонницы составляет 75 метров, диаметр барабана главного купола — 19 м 45 см, а высота малого купола составила 14,18 метров (1418 дней длилась Великая Отечественная война). Храм окрашен в зелёную цветовую гамму и спроектирован в монументальном русском стиле. Кроме того, в соборе находится самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаичной технике. Общая площадь мозаики верхнего и нижнего храмов — около 4 тыс. кв. м.
Первоначально открытие планировалось к Дню Победы 9 мая, но из-за пандемии новой коронавирусной инфекции торжественную церемонию пришлось отложить на более поздний срок. Свои двери для всех желающих главный храм Вооруженных сил России откроет уже 25 июня.