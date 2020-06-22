Под Екатеринбургом открыли памятник павшим в годы войны: фоторепортаж
22 июня 2020
В посёлке Шувакиш под Екатеринбургом 22 июня открыли памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. С просьбой к чиновникам обратились жители населённого пункта.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Шувакиш
Алексей Колчин ИА REGNUM
Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Шувакиш
Алексей Колчин ИА REGNUM
Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Шувакиш
Алексей Колчин ИА REGNUM
Депутат Екатеринбургской думы Сергей Воронин
Люди написали в администрацию Железнодорожного района Екатеринбурга накануне 75-летия Победы. И городские власти пошли им навстречу. Это было сделано с учётом значимости монумента и для старожилов, и для молодёжи, ради сохранения памяти о героических предках.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Юнармейцы по время церемонии открытия памятника
Алексей Колчин ИА REGNUM
Юнармейцы возлагают венок
Алексей Колчин ИА REGNUM
Юнармейцы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Представители администрации возлагают цветы к памятнику
Алексей Колчин ИА REGNUM
Представители администрации возлагают цветы к памятнику
Алексей Колчин ИА REGNUM
Портрет
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женщина с портретами своих близких
Алексей Колчин ИА REGNUM
Представители церкви
Алексей Колчин ИА REGNUM
Освящение памятника
Алексей Колчин ИА REGNUM
Жители Шувакиша возлагают цветы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Депутат Екатеринбургской думы Сергей Воронин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Депутат Екатеринбургской думы Сергей Воронин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Женщины вспоминают своих близких
Алексей Колчин ИА REGNUM
Жители Шувакиша пришли на открытие памятника с портретами своих близких
Алексей Колчин ИА REGNUM
Жители наблюдают за церемонией открытия памятника