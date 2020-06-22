В посёлке Шувакиш под Екатеринбургом 22 июня открыли памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. С просьбой к чиновникам обратились жители населённого пункта.

Алексей Колчин ИА REGNUM Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Шувакиш

Алексей Колчин ИА REGNUM Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Шувакиш

Алексей Колчин ИА REGNUM Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Шувакиш

Алексей Колчин ИА REGNUM Депутат Екатеринбургской думы Сергей Воронин

Люди написали в администрацию Железнодорожного района Екатеринбурга накануне 75-летия Победы. И городские власти пошли им навстречу. Это было сделано с учётом значимости монумента и для старожилов, и для молодёжи, ради сохранения памяти о героических предках.

Алексей Колчин ИА REGNUM Юнармейцы по время церемонии открытия памятника

Алексей Колчин ИА REGNUM Юнармейцы возлагают венок

Алексей Колчин ИА REGNUM Юнармейцы

Алексей Колчин ИА REGNUM Представители администрации возлагают цветы к памятнику

Алексей Колчин ИА REGNUM Представители администрации возлагают цветы к памятнику

Алексей Колчин ИА REGNUM Портрет

Алексей Колчин ИА REGNUM Женщина с портретами своих близких

Алексей Колчин ИА REGNUM Представители церкви

Алексей Колчин ИА REGNUM Освящение памятника

Алексей Колчин ИА REGNUM Жители Шувакиша возлагают цветы

Алексей Колчин ИА REGNUM Депутат Екатеринбургской думы Сергей Воронин

Алексей Колчин ИА REGNUM Депутат Екатеринбургской думы Сергей Воронин

Алексей Колчин ИА REGNUM Женщины вспоминают своих близких

Алексей Колчин ИА REGNUM Жители Шувакиша пришли на открытие памятника с портретами своих близких