22 июня в 4 часа утра в Александровском саду почтили память погибших в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники акции «Вахта памяти. Вечный огонь»

Дарья Антонова ИА REGNUM Караул у Могилы Неизвестного Солдата

Дарья Антонова ИА REGNUM Смена караула

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники акции «Вахта памяти. Вечный огонь»

Патриотическая акция «Вахта памяти. Вечный огонь» прошла в Москве уже 29-й раз и посвящена Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. Церемония началась с сообщения советского диктора Юрия Левитана, который известил о начале военных действий. После чего пришедшие в эту ночь в Александровский сад возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память погибших минутой молчания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кибовский и Евгений Герасимов

Дарья Антонова ИА REGNUM Почти все участники акции в масках и перчатках

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники акции «Вахта памяти. Вечный огонь»

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата

В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, как и другие памятные мероприятия, акция прошла в урезанном формате, без участия ветеранов и роты почётного караула. В церемонии смогли принять участие юноши и девушки из молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы у Могилы Неизвестного Солдата

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники акции «Вахта памяти. Вечный огонь»