1418 свечей зажгли в ночь на 22 июня в центре Москвы в ходе ежегодной акции «Линия памяти», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби и традиционно прошло на Крымской набережной парка «Музеон».

Дарья Антонова ИА REGNUM Свечи

Дарья Антонова ИА REGNUM В этом году волонтёры в масках

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымском мосту

Дарья Антонова ИА REGNUM Зажжение свечей

Дарья Антонова ИА REGNUM Зажжение свечей на Крымской набережной

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымском мосту

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымском мосту

Волонтёры и жители города зажгли свечи, каждая из которых символизирует один день Великой Отечественной войны. Первые свечи зажгли руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, депутат Мосгодумы Евгений Герасимов и председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, впервые за всё время существования акции ветераны Великой Отечественной войны не смогли принять в ней участия. Кроме того, было принято решение не проводить и театрально-концертную программу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Традиционно зажжено 1418 свечей, которые символизируют каждый день войны

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымском мосту

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымском мосту

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымском мосту

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымском мосту

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымском мосту

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымском мосту

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымском мосту

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Линия памяти» на Крымском мосту

Поддерживать огонь на Крымской набережной будут 50 волонтеров до 23:59 22 июня.