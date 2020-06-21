Родное поле не помогло — «Урал» проиграл «Рубину»: фоторепортаж
21 июня 2020
В Екатеринбурге на футбольном поле встретились команды «Урал» и «Рубин» (Казань). Игра прошла в рамках чемпионата России на стадионе Екатеринбург-Арена».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Измерение тепмературы перед входом на стадион
Матч состоялся 20 июня. Хозяева уступили «Рубину» со счётом 1:2. При этом «Урал» открыл счёт, но продолжить в том же духе футболисты не смогли.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба за верховой мяч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Бумаль и Солтмурад Бакаев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кухарчик в атаке
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба в штрафной
Алексей Колчин ИА REGNUM
Зуев против Бикфалви
Алексей Колчин ИА REGNUM
Андрей Егорычев выходит один на один с голкипером Рубина
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игроки Урала в недоумении от незасчитанного гола
Отметим, матч проходил при соблюдении санитарных норм. Болельщики наблюдали за игрой в масках, также на них были перчатки.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рассадка зрителей с соблюдением социальной дистанции
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кресла на трибуне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Зрители на трибуне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Благодарность врачам
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рассадка зрителей с соблюдением социальной дистанции