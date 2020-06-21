В Екатеринбурге на футбольном поле встретились команды «Урал» и «Рубин» (Казань). Игра прошла в рамках чемпионата России на стадионе Екатеринбург-Арена».

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Матч состоялся 20 июня. Хозяева уступили «Рубину» со счётом 1:2. При этом «Урал» открыл счёт, но продолжить в том же духе футболисты не смогли.

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Отметим, матч проходил при соблюдении санитарных норм. Болельщики наблюдали за игрой в масках, также на них были перчатки.

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