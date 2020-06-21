В Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа провели генеральную репетицию парада в честь 75-летия Победы. Ею руководил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

Репетиция состоялась на площади 1905 года. Открыла её театрализованная реконструкция, которая называлась «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы». По брусчатке главной площади столицы Урала проехало 11 грузовиков с платформами-сценами, на которых были артисты в военной форме, а также с оружием времён Великой Отечественной войны. Затем торжественным маршем прошли парадные расчёты — более двух тысяч человек.

После этого по площади проехало более 100 единиц военной техники. А затем над Екатеринбургом и окрестностями пролетели 23 самолёта и вертолёта.

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники парада проходят по Театральному переулку

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники парада проходят по Театральному переулку

Алексей Колчин ИА REGNUM Оцепление около «Пассажа»

Алексей Колчин ИА REGNUM Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди

Алексей Колчин ИА REGNUM Военная техника возвращается в военную часть по Московской улице

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники парада проходят по Театральному переулку

Алексей Колчин ИА REGNUM Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди

Алексей Колчин ИА REGNUM Горожане собрались у колледжа Ползунова для просмотра проезда военной техники

Алексей Колчин ИА REGNUM Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди

Алексей Колчин ИА REGNUM На ул. 8 марта

Алексей Колчин ИА REGNUM Горожане собрались у колледжа Ползунова для просмотра проезда военной техники

Алексей Колчин ИА REGNUM Оцепление около Пассажа

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Алексей Колчин ИА REGNUM Перекрытие проспекта Ленина от улицы Карла Либнехта

Алексей Колчин ИА REGNUM Перекрытие проспекта Ленина от улицы Карла Либнехта

Алексей Колчин ИА REGNUM Оцепление у кинотеатра «Колизей»

Алексей Колчин ИА REGNUM Мотоциклы со знаменами

Алексей Колчин ИА REGNUM Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге