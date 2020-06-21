В Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа провели генеральную репетицию парада в честь 75-летия Победы. Ею руководил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

Репетиция состоялась на площади 1905 года. Открыла её театрализованная реконструкция, которая называлась «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы». По брусчатке главной площади столицы Урала проехало 11 грузовиков с платформами-сценами, на которых были артисты в военной форме, а также с оружием времён Великой Отечественной войны. Затем торжественным маршем прошли парадные расчёты — более двух тысяч человек.

После этого по площади проехало более 100 единиц военной техники. А затем над Екатеринбургом и окрестностями пролетели 23 самолёта и вертолёта.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники парада проходят по Театральному переулку
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники парада проходят по Театральному переулку
Алексей Колчин ИА REGNUM
Оцепление около «Пассажа»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военная техника возвращается в военную часть по Московской улице
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники парада проходят по Театральному переулку
Алексей Колчин ИА REGNUM
Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди
Алексей Колчин ИА REGNUM
Горожане собрались у колледжа Ползунова для просмотра проезда военной техники
Алексей Колчин ИА REGNUM
Техника на проспекте Ленина в ожидании своей очереди
Алексей Колчин ИА REGNUM
На ул. 8 марта
Алексей Колчин ИА REGNUM
Горожане собрались у колледжа Ползунова для просмотра проезда военной техники
Алексей Колчин ИА REGNUM
Оцепление около Пассажа
Алексей Колчин ИА REGNUM
Т-34
Алексей Колчин ИА REGNUM
Перекрытие проспекта Ленина от улицы Карла Либнехта
Алексей Колчин ИА REGNUM
Перекрытие проспекта Ленина от улицы Карла Либнехта
Алексей Колчин ИА REGNUM
Оцепление у кинотеатра «Колизей»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мотоциклы со знаменами
Алексей Колчин ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военная техника возвращается в военную часть по Московской улице