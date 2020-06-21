В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция парада Победы: фоторепортаж
В Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа провели генеральную репетицию парада в честь 75-летия Победы. Ею руководил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.
Репетиция состоялась на площади 1905 года. Открыла её театрализованная реконструкция, которая называлась «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы». По брусчатке главной площади столицы Урала проехало 11 грузовиков с платформами-сценами, на которых были артисты в военной форме, а также с оружием времён Великой Отечественной войны. Затем торжественным маршем прошли парадные расчёты — более двух тысяч человек.
После этого по площади проехало более 100 единиц военной техники. А затем над Екатеринбургом и окрестностями пролетели 23 самолёта и вертолёта.