Новый кинопаркинг в подмосковной Балашихе открылся на базе торгового центра «Глобус». Кинопоказы, как и в других новых автокинотеатрах региона, проводят в 21.45, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Первый ряд в кинопаркинговом зале

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители занимают места заранее перед экраном

В Балашихе кинопоказы проводят по пятницам, субботам и воскресеньям. Демонстрируют по две картины. Первыми в эти выходные дни стали ленты «Садко» и «Побег из Шоушенка».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юные зрители перед сеансом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Большой экран для изображения и частота 99.8 на радио для звука

На волне ажиотажа зрители стараются приехать заранее, чтобы занять максимально удобные места. Из-за жаркой погоды многие машины открыты, несмотря на сезон комаров.

После первого сеанса — показа «Садко» — часть зрителей, среди которых были семьи с детьми, уехали. Однако на их места быстро встали новые машины. В целом, новый кинопаркинг явно пользуется популярностью.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кинопаркинг

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на открытие кинопаркингов в Подмосковье собралось 1680 автомашин со зрителями.