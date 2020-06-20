В центре Санкт-Петербурга, на Дворцовой площади, и в воздушном пространстве Северной столицы в субботу, 20 июня, состоялась генеральная тренировка военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Дарья Драй ИА REGNUM Девочка на трибуне

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие в исторической форме военных лет со знаменами на генеральной репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Нахимовского училища перед началом генеральной репетиции

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Нахимовского училища перед началом генеральной репетиции

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие перед генеральной репетицией парада

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие перед генеральной репетицией парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие перед генеральной репетицией парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие перед генеральной репетицией парада

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие в исторической форме военных лет на генеральной репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие в исторической форме военных лет на генеральной репетиции парада

Более четырех с половиной тысяч военнослужащих Западного военного округа и других силовых ведомств, более ста единиц боевой техники и тридцать самолетов и вертолетов продемонстрировали свою полную готовность к параду, который назначен на утро 24 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв во время генеральной репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв приветсвует военнослужащих во время генеральной репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Девочка на трибуне

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие перед генеральной репетицией парада

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие в исторической форме военных лет на генеральной репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие перед генеральной репетицией парада

Дарья Драй ИА REGNUM Перед генеральной репетицией парада

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, сегодня парадные расчеты отработали выполнение строевых приёмов с оружием и без него, слаженность подразделений в ходе передвижения и другие элементы торжественного марша в ходе парада.

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Нахимовского училища во время генеральной репетиции

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие в исторической форме военных лет на генеральной репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время генеральной репетиции

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время генеральной репетиции

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время генеральной репетиции

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Университета войск Национальной гвардии на генеральной репетиции

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время генеральной репетиции

В механизированной колонне по Дворцовой площади прошли 109 единиц исторической, а также современно военной и специальной техники, в том числе танки, БМП, БТР и бронеавтомобили, зенитные ракетные системы, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и ракетные комплексы оперативно-тактического назначения.

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд военной техники на генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 на генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд военной техники на генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд военной техники на генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд военной техники на генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 перед генеральной репетицией парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд военной техники на генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Авиационную часть парада составили самолеты и вертолеты военно-транспортной авиации, ударные вертолеты, различные виды новейших истребителей.

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть генеральной репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть генеральной репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть генеральной репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Самолет Ту-134 пролетает над Дворцовой площадью во время генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть генеральной репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть генеральной репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть генеральной репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Особое внимание во время генеральной тренировки было уделено соблюдению комплекса противоэпидемиологических мероприятий.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие исполняют песню во время генеральной репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие исполняют песню во время генеральной репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие исполняют песню во время генеральной репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие исполняют песню во время генеральной репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие исполняют песню во время генеральной репетиции парада

Вся техника, шедшая по Дворцовой, сама площадь и техника, на которой был доставлен личный состав, были продезинфицированы.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие после окончания генеральной репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие исполняют песню во время генеральной репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие исполняют песню во время генеральной репетиции парада

Зрительница

«Все участники тренировки находились под пристальным наблюдением военных медиков и прошли многоразовую термометрию. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками», — подчеркивают в ЗВО.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие в исторической форме военных лет после окончания генеральной репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие в исторической форме военных лет после окончания генеральной репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие в исторической форме военных лет после окончания генеральной репетиции парада