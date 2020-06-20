В центре Санкт-Петербурга, на Дворцовой площади, и в воздушном пространстве Северной столицы в субботу, 20 июня, состоялась генеральная тренировка военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие в исторической форме военных лет со знаменами на генеральной репетиции парада
Курсанты Нахимовского училища перед началом генеральной репетиции
Курсанты Нахимовского училища перед началом генеральной репетиции
Военнослужащие перед генеральной репетицией парада
Военнослужащие перед генеральной репетицией парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Военнослужащие перед генеральной репетицией парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Военнослужащие перед генеральной репетицией парада
Военнослужащие в исторической форме военных лет на генеральной репетиции парада
Военнослужащие в исторической форме военных лет на генеральной репетиции парада
Более четырех с половиной тысяч военнослужащих Западного военного округа и других силовых ведомств, более ста единиц боевой техники и тридцать самолетов и вертолетов продемонстрировали свою полную готовность к параду, который назначен на утро 24 июня.
Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв во время генеральной репетиции парада
Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв приветсвует военнослужащих во время генеральной репетиции парада
Военнослужащие перед генеральной репетицией парада
Военнослужащие в исторической форме военных лет на генеральной репетиции парада
Военнослужащие перед генеральной репетицией парада
Перед генеральной репетицией парада
Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, сегодня парадные расчеты отработали выполнение строевых приёмов с оружием и без него, слаженность подразделений в ходе передвижения и другие элементы торжественного марша в ходе парада.
Курсанты Нахимовского училища во время генеральной репетиции
Военнослужащие в исторической форме военных лет на генеральной репетиции парада
Генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Парадные расчеты военнослужащих во время генеральной репетиции
Парадные расчеты военнослужащих во время генеральной репетиции
Парадные расчеты военнослужащих во время генеральной репетиции
Курсанты Университета войск Национальной гвардии на генеральной репетиции
Парадные расчеты военнослужащих во время генеральной репетиции
В механизированной колонне по Дворцовой площади прошли 109 единиц исторической, а также современно военной и специальной техники, в том числе танки, БМП, БТР и бронеавтомобили, зенитные ракетные системы, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и ракетные комплексы оперативно-тактического назначения.
Проезд военной техники на генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Танк Т-34 на генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Проезд военной техники на генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Проезд военной техники на генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Проезд военной техники на генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Танк Т-34 перед генеральной репетицией парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Проезд военной техники на генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Авиационную часть парада составили самолеты и вертолеты военно-транспортной авиации, ударные вертолеты, различные виды новейших истребителей.
Воздушная часть генеральной репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Воздушная часть генеральной репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Воздушная часть генеральной репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Самолет Ту-134 пролетает над Дворцовой площадью во время генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Воздушная часть генеральной репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Воздушная часть генеральной репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Воздушная часть генеральной репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Особое внимание во время генеральной тренировки было уделено соблюдению комплекса противоэпидемиологических мероприятий.
Военнослужащие исполняют песню во время генеральной репетиции парада
Военнослужащие исполняют песню во время генеральной репетиции парада
Военнослужащие исполняют песню во время генеральной репетиции парада
Военнослужащие исполняют песню во время генеральной репетиции парада
Военнослужащие исполняют песню во время генеральной репетиции парада
Вся техника, шедшая по Дворцовой, сама площадь и техника, на которой был доставлен личный состав, были продезинфицированы.
Военнослужащие после окончания генеральной репетиции парада
Военнослужащие исполняют песню во время генеральной репетиции парада
Военнослужащие исполняют песню во время генеральной репетиции парада
«Все участники тренировки находились под пристальным наблюдением военных медиков и прошли многоразовую термометрию. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками», — подчеркивают в ЗВО.
Военнослужащие в исторической форме военных лет после окончания генеральной репетиции парада
Военнослужащие в исторической форме военных лет после окончания генеральной репетиции парада
Военнослужащие в исторической форме военных лет после окончания генеральной репетиции парада
Военнослужащие в исторической форме военных лет после окончания генеральной репетиции парада