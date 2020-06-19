В Москве 18 июня прошла вторая репетиция парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В тренировке приняли участие пешие парадные расчеты и механизированные колонны военной техники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM
ПГРК «Ярс»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Репетиция парада Победы в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Оцепление на Баррикадной улице
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд военной техники по Садовому кольцу

В состав механизированной колонны вошли 234 единицы военной техники, из них более 20 образцов примут участие в параде впервые, среди которых бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, танки и реактивные системы залпового огня.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд военной техники по Баррикадной улице
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд военной техники по Баррикадной улице
Дарья Антонова ИА REGNUM
Танк Т-72Б3
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд военной техники по Баррикадной улице
Дарья Антонова ИА REGNUM
Зрители

Участники парада обеспечены средствами индивидуальной защиты, все военнослужащие в масках и перчатках. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, участие в параде принимают преимущественно военнослужащие с иммунитетом к СOVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Военная техника на Тверской улице
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд военной техники по Садовому кольцу
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд военной техники по Баррикадной улице
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд военной техники по Баррикадной улице
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд военной техники по Баррикадной улице
Василий Иванов ИА REGNUM
Репетиция парада Победы на Тверской улице
Василий Иванов ИА REGNUM
Репетиция парада Победы на Тверской улице
Василий Иванов ИА REGNUM
Репетиция парада Победы на Тверской улице
Василий Иванов ИА REGNUM
Репетиция парада Победы на Тверской улице
Василий Иванов ИА REGNUM
Репетиция парада Победы на Тверской улице
Василий Иванов ИА REGNUM
Репетиция парада Победы на Тверской улице
Василий Иванов ИА REGNUM
Репетиция парада Победы на Тверской улице
Василий Иванов ИА REGNUM
Репетиция парада Победы на Тверской улице
Василий Иванов ИА REGNUM
Репетиция парада Победы на Тверской улице

Напомним, генеральная репетиция запланирована на 20 июня, а сам парад Победы пройдёт на Красной площади 24 июня.

Василий Иванов ИА REGNUM
Репетиция парада Победы на Тверской улице
Василий Иванов ИА REGNUM
Репетиция парада Победы на Тверской улице