В Москве 18 июня прошла вторая репетиция парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В тренировке приняли участие пешие парадные расчеты и механизированные колонны военной техники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ПГРК «Ярс»

Дарья Антонова ИА REGNUM Репетиция парада Победы в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Оцепление на Баррикадной улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Садовому кольцу

В состав механизированной колонны вошли 234 единицы военной техники, из них более 20 образцов примут участие в параде впервые, среди которых бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, танки и реактивные системы залпового огня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Баррикадной улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Баррикадной улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-72Б3

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Баррикадной улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Зрители

Участники парада обеспечены средствами индивидуальной защиты, все военнослужащие в масках и перчатках. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, участие в параде принимают преимущественно военнослужащие с иммунитетом к СOVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военная техника на Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Садовому кольцу

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Баррикадной улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Баррикадной улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд военной техники по Баррикадной улице

Василий Иванов ИА REGNUM Репетиция парада Победы на Тверской улице

Василий Иванов ИА REGNUM Репетиция парада Победы на Тверской улице

Василий Иванов ИА REGNUM Репетиция парада Победы на Тверской улице

Василий Иванов ИА REGNUM Репетиция парада Победы на Тверской улице

Василий Иванов ИА REGNUM Репетиция парада Победы на Тверской улице

Василий Иванов ИА REGNUM Репетиция парада Победы на Тверской улице

Василий Иванов ИА REGNUM Репетиция парада Победы на Тверской улице

Василий Иванов ИА REGNUM Репетиция парада Победы на Тверской улице

Василий Иванов ИА REGNUM Репетиция парада Победы на Тверской улице

Напомним, генеральная репетиция запланирована на 20 июня, а сам парад Победы пройдёт на Красной площади 24 июня.

Василий Иванов ИА REGNUM Репетиция парада Победы на Тверской улице