Жителей Санкт-Петербурга ошеломил сильнейший ливень с грозой, градом и штормовым ветром, который накрыл весь город вечером в четверг, 18 июня. За два часа в Петербурге выпала почти половина месячной нормы осадков, сообщили в городском Водоканале.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под дождем

Из многих мест в городе в эти минуты приходят сообщения о подтоплениях, поваленных деревьях, фонарях и рекламных щитах, сорванных проводах, остановившемся транспорте, других происшествиях.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под дождем

Как и два дня назад, наиболее сильный удар грозового фронта приняли на себя южные территории — Ломоносов, Петергоф, Купчино. Но ливнем накрыло весь город, в том числе северо-западный Приморский район.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под дождем

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под дождем

Как подсчитали в «Водоканале», в Ломоносове и Петергофе за два часа выпал объем осадков, в 3,5 раза превышающий расчетное значение, на которое рассчитана городская канализация.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под дождем

Локальные подтопления возникли в обоих этих пригородах, а также на Кронштадтской площади в Кировском районе Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка под дождем

Не избежали этого и на севере города. Возникло серьезное подтопление на Парашютной улице, где в прошлом году вода во время ливней стояла людям по грудь.

«Амбразуры патрубков просто не успевали принять объем ливневых стоков, несмотря на то, что сети водоотведения были опорожнены и готовы принять осадки», — рассказали в «Водоканале».

Дарья Драй ИА REGNUM Доставщик еды под дождем

Также стихия затронула Комендантский проспект, где возникло подтопление трамвайных путей.