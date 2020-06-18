Когда-то уютный городок, входящий в зеленый пояс Москвы, несмотря на карантин, встретил нас с фотокорреспондентом большим количеством машин и несметным частоколом уходящих ввысь небоскребов. Мы приехали туда, чтобы разобраться в конфликте вокруг строительства 100-метрового «человейника» на берегу канала имени Москвы. О том, как жители Химок вот уже какой год бьются с застройщиком, защищая не только благоприятную среду для себя и детей, но и нас москвичей, читайте в репортаже ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка, предназначенная для ЖК «Речной»

Покупая квартиры в 4-м микрорайоне Химок, многие, веря обещаниям местных властей, рассчитывали на то, что будут жить в одном из немногих еще оставшихся зеленых мест города с развитой социальной инфраструктурой. Детский сад под окнами, школа чуть дальше, и, что самое приятное для детей и рыбаков, в шаговой доступности от канала имени Москвы.

Однако и местная администрация имела свои планы на расположенный по соседству принадлежащий городу и чудом незастроенный земельный участок. Поскольку наши чиновники под социальной инфраструктурой понимают исключительно ТЦ, ТПУ и административно-деловые центры, применение столь «лакомому» кусочку земли быстро нашлось. Тогда-то и появилось в Химках ничем ранее себя не зарекомендовавшее ООО «Инфинити» — с планом строительства торгово-делового центра (ТДЦ).

В январе 2012 года администрация, состоящая из замглавы городского округа Алексея Валова и ряда чиновников, подписывают с «Инфинити», скажем так, соглашение о намерениях, на котором ставит свою резолюцию городской голова Владимир Стрельченко. А уже в марте все тот же Валов предварительно согласовывает «Инфинити» размещение ТДЦ. Далее начинаются ничем не примечательные собирание бумажек, размежевание территории и прочая бюрократия. При этом земельный участок сформировали так, что «откусили» спортивную площадку у местного лицея и захватили автомобильную дорогу.

Далее участок ставят на кадастровый учет, заключают с инвестором договор аренды. Внимательно следите за руками! И меняют вид разрешенного использования, мы уже забыли, что территорию должны были облагородить, а теперь забудем и о строительстве ТДЦ. С июля 2012 года участок можно использовать для многоэтажного жилищного строительства, и достался он «Инфинити» без проведения торгов. Ни на что не намекаем, только вот спустя месяц мэр Стрельченко досрочно ушел в отставку.

Тем не менее дела вновь не пошли, претензии предъявила Главархитектура Московской области. Без излишней детализации суть дела в следующем, как сам проект, так и действия администрации оказались сырыми и некомпетентными, что Главархитектура потребовала все отменить.

Стоит сказать несколько слов о самом ЖК «Речной». Это комплекс из трех 40−46-этажных зданий на 1276 квартир, высотой более 100 метров. С офисными и встроенно-пристроенными помещениями, а также подземным паркингом, расположенными на стилобатной части. Мало того, что ЖК захватил чужую территорию, разместить его решили не только в сложных геологических условиях и менее чем в 100 метрах от уреза воды канала имени Москвы. Который, в свою очередь, является источником второго порядка водоснабжения столицы. Про нагрузку на социальную инфраструктуру и говорить не будем, она получалась запредельной.

Таким образом, наступил 2015 год, и уже новый мэр Химок Владимир Слепцов обратился к областному начальству с письмом, в котором обосновывал нецелесообразность строительства в данном месте ЖК «Речной». По каким-то причинам химкинские градоначальники на своем месте по долгу не засиживаются. И вот в 2017 году новый глава городского округа Дмитрий Волошин также обращается с письмом «по начальству», в котором говорит о нецелесообразности строительства жилого комплекса.

Далее начинают происходить вещи, которые в иных местах можно было бы назвать чудесами, но в российской действительности они имеют другое лингвистическое определение, подкрепленное соответствующими статьями УК. Местным активистам доподлинно не известно, в кабинетах какого уровня решался вопрос, не будем спекулировать и мы. Только вот еще недавно выступавшие против строительства химкинские чиновники становятся горячими его сторонниками, а ООО «Инфинити» превращается из просто застройщика в инвестора.

Ни для кого не секрет, что Подмосковье переполнено долгостроями и обманутыми дольщиками. Дома нужно достраивать, государство тратиться на подобное не торопится, поэтому была разработана схема. Находят инвестора, выделяют ему земельные участки, а за это он достраивает проблемные объекты. В свою очередь, из этой схемы родилась еще одна, мы о ней писали в репортаже из Южного Реутова. Власти находят застройщика, заключают инвестконтракты, выделяют землю, города продолжают сверхуплотняться, а обманутые дольщики ждать обещанных квартир.

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Вот и с «Инфинити» договорились о том, что они достроят очередной долгострой, а взамен возведут в водоохранной зоне канала имени Москвы 100-метровый ЖК. А поскольку проект социально-ориентированный, ну как же — люди квартир ждут, а тут «инвестор» объявился, то соответствующую документацию на ЖК «Речной» вновь можно оформить с нарушениями. Правда, по словам химчан, инвестор из «Инфинити» вышел никудышный, проблемный долгострой они так и не закончили, да и на собственной площадке работа застопорилась.

Но это уже заслуга вставших грудью за свой район химчан. Они пошли по инстанциям, обратились в суды. В долголетнем противостоянии с собственной администрацией и застройщиком их поддержали муниципальный депутат от партии «Яблоко» Антонина Стеценко, активист, эколог, член МОБО кОЗПП и ООС «ПринципЪ» Алексей Дмитриев. Местных жителей также поддержал Ростехнадзор, который даже был не в курсе того, что здесь возводятся небоскребы высотой более 100 метров, строительство которых он обязан контролировать.

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Суды активисты выиграли, застройщику вновь пришлось отступить, и сейчас на строительной площадке царят тишина и покой. С одной стороны, опыт жителей 4-го микрорайона показывает, что при должных настойчивости и умении граждане могут защитить свое право на достойную жизнь. С другой же, вряд ли «Инфинити» и поддерживающие его чиновники так просто отказались от своих планов. Тем не менее мы надеемся, что у местных жителей все будет хорошо.