Лётчики Центрального военного округа (ЦВО) завершили подготовку к авиапараду, который пройдёт 24 июня в небе над Екатеринбургом. В течение двух дней экипажи отрабатывали взаимодействие при выполнении совместных манёвров. Авиатехника взлетала с аэродромов Челябинской и Свердловской областей, а также Пермского края.

Алексей Колчин ИА REGNUM Многоцелевой вертолет Ми-8 на аэродроме в Каменск-Уральском

Алексей Колчин ИА REGNUM Боевые ударные вертолеты Ми-24 во время тренировки демонстрационного пролёта авиации

Алексей Колчин ИА REGNUM Боевые ударные вертолеты Ми-24 во время тренировки демонстрационного пролета авиации

Алексей Колчин ИА REGNUM Боевые ударные вертолеты Ми-24 во время тренировки демонстрационного пролета авиации

Алексей Колчин ИА REGNUM Бортинженер осматривает вертолет перед взлетом

Участие в репетиции приняли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, истребителей-перехватчиков МиГ-31 и самолётов-разведчиков Су-24МР, вертолётов Ми-8, Ми-24 и Ми-26 и т. д.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ми-24 во время тренировки демонстрационного пролета авиации

Вид за бортом

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид за бортом

Алексей Колчин ИА REGNUM Лётчики на аэродроме после тренировки

Алексей Колчин ИА REGNUM Заправка вертолёта

Алексей Колчин ИА REGNUM Многоцелевые вертолеты Ми-8 на аэродроме в Каменск-Уральском

Алексей Колчин ИА REGNUM Осмотр вертолёта после полёта

Алексей Колчин ИА REGNUM Тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26

Авиапарад пройдёт 24 июня. На этот же день намечен парад в честь 75-летия Победы.