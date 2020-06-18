Репетиция авиапарада над Екатеринбургом: фоторепортаж
18 июня 2020
Лётчики Центрального военного округа (ЦВО) завершили подготовку к авиапараду, который пройдёт 24 июня в небе над Екатеринбургом. В течение двух дней экипажи отрабатывали взаимодействие при выполнении совместных манёвров. Авиатехника взлетала с аэродромов Челябинской и Свердловской областей, а также Пермского края.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Многоцелевой вертолет Ми-8 на аэродроме в Каменск-Уральском
Алексей Колчин ИА REGNUM
Боевые ударные вертолеты Ми-24 во время тренировки демонстрационного пролёта авиации
Алексей Колчин ИА REGNUM
Боевые ударные вертолеты Ми-24 во время тренировки демонстрационного пролета авиации
Алексей Колчин ИА REGNUM
Боевые ударные вертолеты Ми-24 во время тренировки демонстрационного пролета авиации
Алексей Колчин ИА REGNUM
Бортинженер осматривает вертолет перед взлетом
Участие в репетиции приняли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, истребителей-перехватчиков МиГ-31 и самолётов-разведчиков Су-24МР, вертолётов Ми-8, Ми-24 и Ми-26 и т. д.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ми-24 во время тренировки демонстрационного пролета авиации
Вид за бортом
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид за бортом
Алексей Колчин ИА REGNUM
Лётчики на аэродроме после тренировки
Алексей Колчин ИА REGNUM
Заправка вертолёта
Алексей Колчин ИА REGNUM
Многоцелевые вертолеты Ми-8 на аэродроме в Каменск-Уральском
Алексей Колчин ИА REGNUM
Осмотр вертолёта после полёта
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26
Авиапарад пройдёт 24 июня. На этот же день намечен парад в честь 75-летия Победы.