В Екатеринбурге прошла первая совместная репетиция парада. По центру города прошли пешие колонны и проехала техника.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночная репетиция парада Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие на ночной репетиции парада Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Воссозданный бронеавтомобиль БА-64 времен Великой Отечественной войны

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие на ночной репетиции парада Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Линейный во время парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Линейный

Алексей Колчин ИА REGNUM Бронеавтомобиль Тигр

Алексей Колчин ИА REGNUM Репетиция парада в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM ВДВ

Алексей Колчин ИА REGNUM МЧС

Алексей Колчин ИА REGNUM Мэр Екатеринбурга — Александр Высокинский

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие на ночной репетиции парада Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие на ночной репетиции парада Победы

Тренировка прошла в ночь с 16 на 17 июня. По брусчатке площади 1905 года проехал в том числе и легендарный танк Т-34.

Алексей Колчин ИА REGNUM Здание администрации Екатеринбурга перед началом парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночная репетиция парада Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночная репетиция парада Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночная репетиция парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночная репетиция парада Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночная репетиция парада Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Т-34 в ожидании начала парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Т-34 возглавляет колонну

Алексей Колчин ИА REGNUM Т-34 на площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Т-34 на площади 1905 года

Ранее к параду готовились в основном раздельно. Вначале на Вторчермете проходила боевая техника, а затем в центре города шли пешие колонны. Генеральная репетиция назначена на 20 июня. А сам парад пройдёт 24-го.

Алексей Колчин ИА REGNUM Приветствование ветеранов

Алексей Колчин ИА REGNUM Оцепление во время парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Почётный караул выносит Знамя Победы и флаг России

Алексей Колчин ИА REGNUM Самоходные артиллерийские установки САУ Мста-С

Алексей Колчин ИА REGNUM Стражи правопорядка охраняют участников парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Стражи правопорядка охраняют участников парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Приветствование ветеранов

Алексей Колчин ИА REGNUM Суворовцы начинают парад