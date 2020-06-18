Совместная репетиция парада в Екатеринбурге: фоторепортаж
18 июня 2020
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В Екатеринбурге прошла первая совместная репетиция парада. По центру города прошли пешие колонны и проехала техника.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ночная репетиция парада Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военнослужащие на ночной репетиции парада Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Воссозданный бронеавтомобиль БА-64 времен Великой Отечественной войны
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военнослужащие на ночной репетиции парада Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Линейный во время парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Линейный
Алексей Колчин ИА REGNUM
Бронеавтомобиль Тигр
Алексей Колчин ИА REGNUM
Репетиция парада в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
ВДВ
Алексей Колчин ИА REGNUM
МЧС
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мэр Екатеринбурга — Александр Высокинский
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военнослужащие на ночной репетиции парада Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военнослужащие на ночной репетиции парада Победы
Тренировка прошла в ночь с 16 на 17 июня. По брусчатке площади 1905 года проехал в том числе и легендарный танк Т-34.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Здание администрации Екатеринбурга перед началом парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ночная репетиция парада Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ночная репетиция парада Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ночная репетиция парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ночная репетиция парада Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ночная репетиция парада Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Т-34 в ожидании начала парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Т-34 возглавляет колонну
Алексей Колчин ИА REGNUM
Т-34 на площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Т-34 на площади 1905 года
Ранее к параду готовились в основном раздельно. Вначале на Вторчермете проходила боевая техника, а затем в центре города шли пешие колонны. Генеральная репетиция назначена на 20 июня. А сам парад пройдёт 24-го.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Приветствование ветеранов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Оцепление во время парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Почётный караул выносит Знамя Победы и флаг России
Алексей Колчин ИА REGNUM
Самоходные артиллерийские установки САУ Мста-С
Алексей Колчин ИА REGNUM
Стражи правопорядка охраняют участников парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Стражи правопорядка охраняют участников парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Приветствование ветеранов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Суворовцы начинают парад
Алексей Колчин ИА REGNUM
Юнармейцы