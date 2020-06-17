С 16 июня начинают работу многие московские музеи и выставочные центры. Среди них можно назвать Музей современного искусства Garage, Московский музей современного искусства, Еврейский музей и центр толерантности, а также Мультимедиа Арт Музей.

Василий Иванов ИА REGNUM Вход в музей

Василий Иванов ИА REGNUM Очередь перед входом в Мультимедиа Арт музей

Василий Иванов ИА REGNUM У входа в Мультимедиа Арт музей

В случае с МАММ, для всех посетителей обязательным условием визита является наличие средств индивидуальной защиты, дезинфекция рук, а также измерение температуры сотрудниками музея. Вход в здание осуществляется строго по одному.

Василий Иванов ИА REGNUM Температурный контроль на входе

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители

Василий Иванов ИА REGNUM На кассе музея

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители

Василий Иванов ИА REGNUM Директор музея Ольга Свиблова дает интервью

Василий Иванов ИА REGNUM Директор музея Ольга Свиблова

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители

Планируется введение сеансов посещения музея по времени. Количество посетителей на сегодняшний день по-прежнему в разы меньше предкарантинного уровня. Многие москвичи пока что предпочитают избегать посещения общественных мест и культурных учреждений.

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники музея

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники музея

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники музея