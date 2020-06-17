Музей МАММ снова открыт для посетителей, но с осторожностью
17 июня 2020
С 16 июня начинают работу многие московские музеи и выставочные центры. Среди них можно назвать Музей современного искусства Garage, Московский музей современного искусства, Еврейский музей и центр толерантности, а также Мультимедиа Арт Музей.
Василий Иванов ИА REGNUM
Вход в музей
Василий Иванов ИА REGNUM
Очередь перед входом в Мультимедиа Арт музей
Василий Иванов ИА REGNUM
У входа в Мультимедиа Арт музей
В случае с МАММ, для всех посетителей обязательным условием визита является наличие средств индивидуальной защиты, дезинфекция рук, а также измерение температуры сотрудниками музея. Вход в здание осуществляется строго по одному.
Василий Иванов ИА REGNUM
Температурный контроль на входе
Василий Иванов ИА REGNUM
Посетители
Василий Иванов ИА REGNUM
На кассе музея
Василий Иванов ИА REGNUM
Посетители
Василий Иванов ИА REGNUM
Посетители
Василий Иванов ИА REGNUM
Директор музея Ольга Свиблова дает интервью
Василий Иванов ИА REGNUM
Директор музея Ольга Свиблова
Василий Иванов ИА REGNUM
Посетители
Планируется введение сеансов посещения музея по времени. Количество посетителей на сегодняшний день по-прежнему в разы меньше предкарантинного уровня. Многие москвичи пока что предпочитают избегать посещения общественных мест и культурных учреждений.
Василий Иванов ИА REGNUM
Посетители
Василий Иванов ИА REGNUM
Посетители
Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудники музея
Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудники музея
Василий Иванов ИА REGNUM
Посетители
Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудники музея
Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудники музея