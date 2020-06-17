Первый военный выпуск газеты «Пионерская правда» вышел 24 июня 1941 года под номером 74. В нем была опубликована речь Молотова, указы Президиума Верховного совета СССР о введении военного положения, о мобилизации. Мирная жизнь страны закончилась, газета наполнилась призывами к пионерам о помощи фронту (сбор металлолома, лекарственных трав, зерна), военному ликбезу (как пользоваться противогазом, как тушить зажигательные бомбы, как ориентироваться на местности, как оборудовать щели и бомбоубежища).

Призыв к сбору металлолома («Пионерская правда», 1941 год. № 80)

ВО ДВОРЕ КАЖДОГО ДОМАМНОГО НАЙДЕТСЯ ЖЕЛЕЗНОГО ЛОМА. ЛОМ СОБИРАЙТЕ! ЕГО МЕТАЛЛИСТЫПЕРЕПЛАВЯТ В ОРУЖИЕ ПРОТИВ ФАШИСТОВ.

С первых дней войны основной задачей газеты стали воспитание боевого духа пионеров, поддержка уверенности в победе. Важную роль в этом процессе, помимо сообщений о подвигах советских воинов, играли сатирические плакаты и сообщения. Наверняка вам знаком плакат Кукрыниксов, опубликованный уже в № 75 от 26 июня 1941 года.

Разгромим и уничтожим врага. Кукрыниксы («Пионерская правда», 1941 год, № 75)

Или менее известные плакаты, которые очень доходчиво показывали подлую суть фашистов и уготованную им судьбу.

Плакат («Пионерская правда» 1941 год, № 88)

«Никогда не будут рабами фашистов свободные дети советского народа» (Пионерская правда, 1941 год, №93)

Сатирические рисунки, стихи, частушки появлялись разрозненно, среди авторов снова встречаются Кукрыниксы в сотрудничестве с известными поэтами.

Чудеса, чудеса. Рис. Кукрыниксы, стихи Маршака, Раскина, Слободского («Пионерская правда» 1941 год, № 96)

Узнаем о чудесахИз фашистской сводки:Немцы сбили в небесахТри подводных лодки.Провалился Ленинград,Утекла Фонтанка,Окружил один солдатТри советских танка.

Но вот в № 100 от 23 августа 1941 года сформировалась рубрика «На штыке», которая стала выходить регулярно почти в каждом выпуске.

Первый выпуск рубрики «На штыке» («Пионерская правда», 1941 год, № 100)

В основном в рубрике публиковались рисунки и стихи юнкоров, пионеров со всех концов Советского Союза.

Новый экспонат исторического музея. Петя Соловьев («На штыке», «Пионерская правда», 1941 год, №103)

Профессиональные художники и поэты продолжили вносить свой вклад в поддержание боевого духа. Например, эти стихи, опубликованные в № 106 за 1941 год, встречаются в сатирическом антифашистском сборнике «Блиц-фрицы».

Аттестат зверости. Рис. Кукрыниксы, стихи С. Маршака («Пионерская правда», 1941 год, № 106)

Вопрошает жрец науки:— Для чего фашисту руки?— Чтоб держать топор и меч,Чтобы красть, рубить и сечь!<…>Похвалил учитель Фрица:— Этот парень пригодится.Из такого молодцаМожно сделать подлеца!

Аттестат зверости. Стихи Маршака

Редакторы газеты нашли способ удивительно точно и к месту вспомнить стихи Пушкина, написанные в 1831 году. Заметьте, что до битвы под Москвой и небывалых морозов оставалось еще несколько месяцев (выпуск «На штыке» со стихами Пушкина вышел 25 сентября 1941 года).

И что ж? свой бедственный побег,Кичась, они забыли ныне;Забыли русский штык и снег,Погребший славу их в пустыне.Знакомый пир их манит вновь —Хмельна для них славянов кровь;Но тяжко будет им похмелье;Но долог будет сон гостейНа тесном, хладном новоселье,Под злаком северных полей! А. ПУШКИН.«Бородинская годовщина» (1831 г.)

В самые сложные и неопределенные годы войны рубрика регулярно появлялась на страницах газеты. Последний раз она вышла 2 ноября 1943 года в № 44. Видимо, сатира отслужила свою службу. Основная роль в поддержке уверенности в победе перешла к регулярной рубрике «На фронтах Отечественной войны». Но периодически карикатуры продолжали появляться. И закончить обзор хочется картинкой из предновогоднего выпуска «Пионерской правды» за 1943 год.

Новогодние размышления фрицев. Олег Иванов («Пионерская правда», 1943 год. № 52)

Новогодние размышления фрицев ГАНС: — Фриц, как ты думаешь, где мы будем встречать Новый год? ФРИЦ: — Боюсь, как бы не пришлось мне встречать Новый год с моим покойным дедушкой. Ученик ОЛЕГ ИВАНОВ.

Так оно и вышло!

Полистайте выпуски газеты «Пионерская правда» за 1941, 1942, 1943 годы.

Как пером и кистью боролся с фашизмом журнал «Мурзилка», можно прочитать в специальном обзоре.