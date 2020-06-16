С сегодняшнего дня в Москве заработали летние веранды ресторанов и кафе. Кроме них, возобновилась деятельность стоматологических клиник и компаний, работающих в сфере недвижимости, лизинга, права и бухгалтерского учета.

Дарья Антонова ИА REGNUM В Москве открылись летние веранды кафе и ресторанов

Дарья Антонова ИА REGNUM Летняя веранда кафе

Дарья Антонова ИА REGNUM Многие официанты теперь работают в защитных щитах

Дарья Антонова ИА REGNUM Летняя веранда кафе

Дарья Антонова ИА REGNUM Летняя веранда кафе

Дарья Антонова ИА REGNUM Многие официанты теперь работают в защитных щитах

Как и в случае с другими предприятиями сферы услуг, для открытия летних веранд рестораны должны соблюдать санитарные меры, рекомендованные Роспотребнадзором. Расстояние между столами теперь составляет не менее 1,5 метрf, на полу должна быть нанесена специальная разметка. На входе гостей встречает информация по рекомендациям работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, санитайзеры и администраторы в масках. Кроме того, посетителям ресторанов меряют температуру тела, если она превышает 37,1 °C, то в обслуживании будет отказано. Официанты с сегодняшнего дня также работают в масках или специальных пластиковых щитах и перчатках. Отметим, что? как и в случае с парикмахерскими, рассадка в 1,5 м довольно сильно снизила количество посадочных мест.

Дарья Антонова ИА REGNUM Летняя веранда кафе

Дарья Антонова ИА REGNUM Летняя веранда кафе

Дарья Антонова ИА REGNUM Летняя веранда московского кафе

Дарья Антонова ИА REGNUM Гостей встречают администраторы в масках

Дарья Антонова ИА REGNUM Официанты в масках

Дарья Антонова ИА REGNUM Не все успели подготовить летнюю веранду

Жители столицы очень ждали открытия кафе и ресторанов, и уже в первый день работы на многих летних верандах даже в рабочее время наблюдалась полная посадка.

«Уже вчера телефон обрывался, до конца недели почти все столы забронированы. Люди звонят каждые пять минут, но на сегодня свободных столов уже нет», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM управляющий одного из московских ресторанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Летняя веранда на Никольской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Не все успели подготовить летнюю веранду

Дарья Антонова ИА REGNUM На входе у посетителей проверяют температуру

Дарья Антонова ИА REGNUM Информация для посетителей кафе

Дарья Антонова ИА REGNUM Санитайзеры на входе

Дарья Антонова ИА REGNUM Первый день работы летних веранд

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM На летних верандах сократилось количество столов

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь за фастфудом

Напомним, с 9 июня в столице отменили цифровые пропуска и режим самоизоляции. Следующий этап снятия ограничений в Москве планируется 23 июня, в этот день в полном объёме откроются предприятия общественного питания, начнут работу физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, массажные салоны, солярии и сауны.