В Екатеринбурге в ночь с 14 на 15 июня прошла первая ночная тренировка парада, который состоится 24 июня. По площади 1905 года прошло около 20 парадных расчётов.
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада Победы
К репетиции парада готовы
Правильно нанести разметку
По брусчатке прошагали знаменосцы с копиями штандартов фронтов, рота барабанщиков суворовского училища, подразделения в форме периода Великой Отечественной войны и другие. Впервые в параде участвует сводный женский взвод почётного караула.
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На репетиции парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Участники репетиции парада
Музыкальное сопровождение репетиции осуществлял сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона. Музыканты исполнили порядка 30 парадных и встречных маршей.
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Ночная тренировка парада прошла при соблюдении санитарно-противоэпидемиологических мер. Личный состав был обеспечен масками, перчатками и антисептиками. Контакт каждого участника с другими максимально исключили. А площадь 1905 года продезинфицировали.