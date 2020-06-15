В Екатеринбурге в ночь с 14 на 15 июня прошла первая ночная тренировка парада, который состоится 24 июня. По площади 1905 года прошло около 20 парадных расчётов.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уазики
Алексей Колчин ИА REGNUM
Автомобили для ветеранов
Алексей Колчин ИА REGNUM
В масках и перчатках
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка к репетиции
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
К репетиции парада готовы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Готовятся к репетиции
Алексей Колчин ИА REGNUM
Правильно нанести разметку

По брусчатке прошагали знаменосцы с копиями штандартов фронтов, рота барабанщиков суворовского училища, подразделения в форме периода Великой Отечественной войны и другие. Впервые в параде участвует сводный женский взвод почётного караула.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проходят колонны
Алексей Колчин ИА REGNUM
На репетиции парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Барабанщики
Алексей Колчин ИА REGNUM
Копии штандартов фронтов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники репетиции парада

Музыкальное сопровождение репетиции осуществлял сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона. Музыканты исполнили порядка 30 парадных и встречных маршей.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Объезд войск
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Оркестр
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Ночная тренировка парада прошла при соблюдении санитарно-противоэпидемиологических мер. Личный состав был обеспечен масками, перчатками и антисептиками. Контакт каждого участника с другими максимально исключили. А площадь 1905 года продезинфицировали.