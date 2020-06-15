В Екатеринбурге в ночь с 14 на 15 июня прошла первая ночная тренировка парада, который состоится 24 июня. По площади 1905 года прошло около 20 парадных расчётов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Уазики

Алексей Колчин ИА REGNUM Автомобили для ветеранов

Алексей Колчин ИА REGNUM В масках и перчатках

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка к репетиции

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM К репетиции парада готовы

Алексей Колчин ИА REGNUM Готовятся к репетиции

Алексей Колчин ИА REGNUM Правильно нанести разметку

По брусчатке прошагали знаменосцы с копиями штандартов фронтов, рота барабанщиков суворовского училища, подразделения в форме периода Великой Отечественной войны и другие. Впервые в параде участвует сводный женский взвод почётного караула.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Проходят колонны

Алексей Колчин ИА REGNUM На репетиции парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Барабанщики

Алексей Колчин ИА REGNUM Копии штандартов фронтов

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники репетиции парада

Музыкальное сопровождение репетиции осуществлял сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона. Музыканты исполнили порядка 30 парадных и встречных маршей.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Объезд войск

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Оркестр

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время вечерней репетиции парада на площади 1905 года, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Ночная тренировка парада прошла при соблюдении санитарно-противоэпидемиологических мер. Личный состав был обеспечен масками, перчатками и антисептиками. Контакт каждого участника с другими максимально исключили. А площадь 1905 года продезинфицировали.