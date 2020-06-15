В Москве прошла пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду Победы на Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду Победы на Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Оцепление на Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду Победы на Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Оцепление на Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду Победы на Тверской улице

Во время тренировки механики-водители и командиры боевых машин прошли по пути следования механизированной колонны для изучения маршрута.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду Победы на Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду Победы на Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду Победы на Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду Победы на Тверской улице

В связи с репетицией было ограничено движение транспорта в центре города. Следующие ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны по подготовке к военному параду планируется провести на Красной площади 17 и 18 июня, а генеральная репетиция пройдёт 20 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тверская улица без автотранспорта

Дарья Антонова ИА REGNUM Зрители

Дарья Антонова ИА REGNUM Пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду Победы на Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду Победы на Тверской улице

Напомним, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне было решено перенести на 24 июня.