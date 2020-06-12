Сегодня, 12 июня, в районе Петровского фарватера в День России состоялась акция по поднятию флага России над акваторией Невы. Спортсмены сборной России по гидрофлаю подняли в воздух один из главных символов нашей страны — триколор. После чего зрителям были продемонстрированы различные трюки уже без флага. В этой праздничной акции приняли участие основатель сборной России по гидрофлаю Денис Корнилович и двукратный чемпион мира по гидрофлаю Антон Попов.

Дарья Драй ИА REGNUM Спортсмены сборной России по гидрофлаю во время акции по поднятию флага России в районе Петровского фарватера в День России

Дарья Драй ИА REGNUM Основатель сборной России по гидрофлаю Денис Корнилович во время акции

Дарья Драй ИА REGNUM Акция по поднятию флага России в районе Петровского фарватера в День России

Главной задачей спортсменов было удержать флаг площадью 60 метров от сильных порывов петербургского ветра.

Дарья Драй ИА REGNUM Двукратный чемпион мира по гидрофлаю Антон Попов во время акции

Дарья Драй ИА REGNUM Спортсмены сборной России по гидрофлаю во время акции по поднятию флага России в районе Петровского фарватера в День России

«На полный шлаг мы не поднимались, потому что порывы ветра при высоте от 15 метров еще выше, удержать и при таких-то порывах было очень сложно, если поднялись выше — задача была бы невыполнимой» — поделился Денис Корнилович.

Дарья Драй ИА REGNUM Трюки от флайбордистов во время акции

Дарья Драй ИА REGNUM Трюки от флайбордистов во время акции

Дарья Драй ИА REGNUM Флайбордисты во время акции

Дарья Драй ИА REGNUM Флайбордисты во время акции

Дарья Драй ИА REGNUM Трюки от флайбордистов во время акции

Накануне спортсмены тренировались и даже мочили флаг, чтобы понимать, какой вес будет у триколора.

Дарья Драй ИА REGNUM Трюки от флайбордистов во время акции

Дарья Драй ИА REGNUM Трюки от флайбордистов во время акции

На вопрос журналистов, какие эмоции испытали во время акции, флайбордисты ответили: «Патриотизм и чувство гордости, что в нашей стране есть возможности для занятия экстремальными и новыми видами спорта».

Дарья Драй ИА REGNUM Основатель сборной России по гидрофлаю Денис Корнилович и двукратный чемпион мира по гидрофлаю Антон Попов

Дарья Драй ИА REGNUM Основатель сборной России по гидрофлаю Денис Корнилович и двукратный чемпион мира по гидрофлаю Антон Попов

Напомним, что место акции было запланировано другое — у пляжа Петропавловской крепости, но водная полиции Санкт-Петербурга не согласовала данную локацию мероприятия.