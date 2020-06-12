День России в Петербурге отметили триколором над Невой
Сегодня, 12 июня, в районе Петровского фарватера в День России состоялась акция по поднятию флага России над акваторией Невы. Спортсмены сборной России по гидрофлаю подняли в воздух один из главных символов нашей страны — триколор. После чего зрителям были продемонстрированы различные трюки уже без флага. В этой праздничной акции приняли участие основатель сборной России по гидрофлаю Денис Корнилович и двукратный чемпион мира по гидрофлаю Антон Попов.
Главной задачей спортсменов было удержать флаг площадью 60 метров от сильных порывов петербургского ветра.
«На полный шлаг мы не поднимались, потому что порывы ветра при высоте от 15 метров еще выше, удержать и при таких-то порывах было очень сложно, если поднялись выше — задача была бы невыполнимой» — поделился Денис Корнилович.
Накануне спортсмены тренировались и даже мочили флаг, чтобы понимать, какой вес будет у триколора.
На вопрос журналистов, какие эмоции испытали во время акции, флайбордисты ответили: «Патриотизм и чувство гордости, что в нашей стране есть возможности для занятия экстремальными и новыми видами спорта».
Напомним, что место акции было запланировано другое — у пляжа Петропавловской крепости, но водная полиции Санкт-Петербурга не согласовала данную локацию мероприятия.