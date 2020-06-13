С 9 июня власти Москвы разрешили работу парикмахерских и салонов красоты. Это событие стало одним из самых долгожданных для жителей города, но в то же время абсолютно неожиданным для владельцев предприятий. Из-за жёстких санитарных требований не все салоны смогли приступить к работе в первые дни снятия ограничений. Владельцам предприятий сферы услуг пришлось в срочном порядке закупать средства индивидуальной защиты, санитайзеры, дезинфицирующие средства и даже бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха. Телефоны салонов до сих пор обрываются, график расписан на месяц вперёд, а мастера вынуждены работать в авральном режиме и практически без отдыха. Попробуем разобраться, в каких условиях теперь придётся наводить красоту москвичам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа барбершопа в Москве после снятия ограничений

Дарья Антонова ИА REGNUM Либо ожидать на улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Зона ожидания теперь закрыта

Дарья Антонова ИА REGNUM Посетители могут ожидать свою очередь за пределами салона

Основные требования, конечно же, касаются санитарных норм. Необходимо проветривать помещение каждые 2 часа, а все поверхности должны регулярно обрабатываться дезинфицирующим средством. При входе должно быть организовано место для обработки рук антисептиком и проведения бесконтактного измерения температуры тела. Все мастера должны использовать средства индивидуальной защиты (медицинский халат, шапочку, маску, перчатки и т. д.). Обслуживание теперь исключительно по предварительной записи, а ожидание возможно только на улице с соблюдением социального дистанцирования. Отныне в салонах запрещено подавать любые напитки, кроме бутилированной воды. Расстояние между креслами должно составлять 1,5 метра и обязательно должна быть нанесена разметка. Также использование масок и перчаток рекомендуется и самим посетителям, правда, сложно понять, как в таком случае работать, например, барберам или косметологам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Все мастера должны использовать средства индивидуальной защиты

Дарья Антонова ИА REGNUM После каждого гостя обязательно обрабатывается рабочее место

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа барбершопа в Москве после снятия ограничений

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа барбершопа в Москве после снятия ограничений

В принципе, для посетителей требования вполне себе необременительные, главное — предварительно записаться и прийти ровно к назначенному времени, чтобы избежать очереди. А вот сотрудникам парикмахерских и салонов красоты приходится не так просто.

«Сейчас в Москве стоит жара, и новые требования доставляют определенный дискомфорт, мастера работают длительное время в масках, перчатках, это огромная нагрузка на них, ведь из-за потока людей работать приходится в усиленном режиме»,— рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM владелец барбершопов в сети BRITVA и студии маникюра SODA Алексей Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM На входе в помещение обязательно проверяют температуру

Дарья Антонова ИА REGNUM На входе в помещение обязательно проверяют температуру

Дарья Антонова ИА REGNUM Обязательно соблюдается дистанция

Дарья Антонова ИА REGNUM На дверях должны быть вывешены рекомендации по нахождению в помещении

В связи с тем, что интервал между посетителями должен составлять не менее 20 минут, дабы избежать лишнего контакта, салоны теряют привычную пропускную способность. Кроме того, в рекомендациях Роспотребнадзора прописано наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты дезинфицирующих и моющих средств, что сильно бьёт по бюджету, учитывая, что за время самоизоляции предприятия сферы услуг остались без какого-либо дохода, а помощи от государства многие так и не получили.

Дарья Антонова ИА REGNUM В салонах красоты нанесена разметка

Дарья Антонова ИА REGNUM Мастера работают в масках и перчатках

По словам Володина: «Реальной помощи от государства пока не видим, мы подали заявку на получение безвозмездной финансовой поддержки малому и среднему бизнесу в размере 12 130 руб. на каждого сотрудника, но на расчётный счёт до сих пор ничего не пришло».

Дарья Антонова ИА REGNUM Посещение салонов теперь возможно только по предварительной записи

Но, несмотря на все трудности, салоны не спешат повышать цены на свои услуги.

«Мы зарабатывали свою репутацию годами и не собираемся наживаться на наших гостях. Сейчас можно было бы воспользоваться ситуацией, но мы понимаем, что из-за пандемии многие люди лишись работы или зарплаты, поэтому мы оставили цены на прежнем уровне», — отметил Алексей Володин.