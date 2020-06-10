Галерея АРТ4 отметила снятие карантинного режима финисажем
Во вторник, 9 июня, в московской галерее АРТ4 прошло торжественное закрытие четырех выставок: «Дерма» Данилы Полякова и Дмитрия Журавлева, «Черное озеро грез» Дианы Капизовой, «Самоисскуствление» от Alice Hualice и «Любовь в некрасивой комнате» Юлии Заставы. Их показ был прерван в связи с принятием мер по борьбе с короновирусной пандемией.
Снятие карантинного режима стало причиной появления на улицах Москвы большого количества людей, покинувших режим самоизоляции. Однако, на мероприятие пришло сравнительно небольшое число посетителей. Заявленный масочно-перчаточный режим соблюдался не всеми.
Несмотря на официальное возвращение к прежнему формату проведения мероприятий, последствия недавнего карантина все еще чувствуются, о чем свидетельствует одна десятая часть от обычного количества посетителей галереи за одно мероприятие.