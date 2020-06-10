Во вторник, 9 июня, в московской галерее АРТ4 прошло торжественное закрытие четырех выставок: «Дерма» Данилы Полякова и Дмитрия Журавлева, «Черное озеро грез» Дианы Капизовой, «Самоисскуствление» от Alice Hualice и «Любовь в некрасивой комнате» Юлии Заставы. Их показ был прерван в связи с принятием мер по борьбе с короновирусной пандемией.

Василий Иванов ИА REGNUM Диана Капизова проводит экскурсию на финисаже выставки Черное озеро грез

Василий Иванов ИА REGNUM Перформанс Данилы Полякова в галерее АРТ4

Василий Иванов ИА REGNUM Перформанс Данилы Полякова в галерее АРТ4

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители финисажа

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители финисажа

Снятие карантинного режима стало причиной появления на улицах Москвы большого количества людей, покинувших режим самоизоляции. Однако, на мероприятие пришло сравнительно небольшое число посетителей. Заявленный масочно-перчаточный режим соблюдался не всеми.

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители перед входом в галерею АРТ4

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители финисажа

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители финисажа

Василий Иванов ИА REGNUM Участница финисажа в галерее АРТ4

Василий Иванов ИА REGNUM Фотограф Дарья Ястребова и основатель галереи АРТ4 коллекционер Игорь Маркин

Несмотря на официальное возвращение к прежнему формату проведения мероприятий, последствия недавнего карантина все еще чувствуются, о чем свидетельствует одна десятая часть от обычного количества посетителей галереи за одно мероприятие.

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент видеоролика художницы Дианы Капизовой

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция работ художницы Alice Hualice

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция работ художницы Alice Hualice