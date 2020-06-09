В Екатеринбурге репетируют парад Победы: фоторепортаж
9 июня 2020
В Екатеринбурге 8 июня прошла первая репетиция парада прошла первая репетиция парада, который пройдёт 24 июня. Её провели на окраине города, на Вторчермете.
Для репетиции временно перекрыли движение по некоторым улицам. Посмотреть на процесс собрались местные жители, в том числе дети.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Велосипедист успевает пересечь проезжую часть перед проездом автоколонны
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции дежурили врачи
10 и 13 июня пройдут очередные репетиции. Затем они намечены на 14 июня, 16-е, 18-е. Генеральная состоится 20 июня.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время репетиции парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сотрудники военной полиции во время репетиции парада