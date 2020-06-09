В Екатеринбурге 8 июня прошла первая репетиция парада прошла первая репетиция парада, который пройдёт 24 июня. Её провели на окраине города, на Вторчермете.

Для репетиции временно перекрыли движение по некоторым улицам. Посмотреть на процесс собрались местные жители, в том числе дети.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Велосипедист успевает пересечь проезжую часть перед проездом автоколонны

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции дежурили врачи

10 и 13 июня пройдут очередные репетиции. Затем они намечены на 14 июня, 16-е, 18-е. Генеральная состоится 20 июня.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время репетиции парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне