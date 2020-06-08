Непродовольственные магазины Петербурга 8 июня встретили первых посетителей после карантина. Объекты розничной торговли массово открыли двери с разрешения городского правительства, за исключением торговых центров. Однако, как свидетельствует корреспондент ИА REGNUM, особого ажиотажа уличный ретейл пока не наблюдает.

Дарья Драй ИА REGNUM Указания перед входом в магазин

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители в масках в магазине одежды

Торговые точки могут работать только при условии, что посетители и сотрудники соблюдают социальную дистанцию и облачены в средства индивидуальной защиты.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители надевают маски перед входом в магазине

Дарья Драй ИА REGNUM Завлекающая витрина

На дверях некоторые магазины разместили предупреждения о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 метра. «Обслуживаем по одному клиенту», — предупреждают менеджеры.

В магазинах косметики и одежды посетителей встречают продавцы в одноразовых масках и перчатках. Сами клиенты носят перчатки с переменным успехом, хотя при их наличии в некоторых торговых точках даже дают шанс на примерку.

Дарья Драй ИА REGNUM Продавцы в масках в магазине одежды

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители в масках в магазине одежды

Дарья Драй ИА REGNUM Продавец в маске в косметическом магазине

Клиентам на входе предлагают не только воспользоваться антисептиками, но и помыть руки, прилагается даже красочная диаграмма для тех, у кого могут возникнуть сложности с этой задачей. Некоторые магазины предоставляют посетителям одноразовые маски.

Дарья Драй ИА REGNUM Антисептик перед входом в магазин

В ожидании хоть каких-то туристов открываются лавки с сувенирами на набережной канала Грибоедова, а также в других местах центра города, но клиентов у них, как можно догадаться, пока совсем нет.

Дарья Драй ИА REGNUM Открытый сувенирный магазин на набережной канале Грибоедова

Дарья Драй ИА REGNUM Открытый сувенирный магазин на набережной канале Грибоедова

Напомним, с 8 июня в Петербурге разрешили работать розничным магазинам с площадью торгового зала не более 400 кв. метров и с отдельным уличным входом для посетителей, если одновременно в магазине не будет находиться более одного человека на 4 кв. метрах. Примерочные должны быть закрыты.

Дарья Драй ИА REGNUM Указания перед входом в магазин

Дарья Драй ИА REGNUM Открытый ювелирный магазин

Дарья Драй ИА REGNUM Посетительница в масках и перчатках в ювелирном магазине

Всем предпринимателям необходимо обеспечить наличие и соблюдение стандартов безопасной деятельности, перед открытием уведомить комитет по промышленной политике об открытии и предоставить гражданам средства защиты.